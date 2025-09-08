lunes 8  de  septiembre 2025
DIA DE LA CARIDAD

La Ermita invita a celebrar Fiesta de la Caridad con peregrinación y misa solemne en Miami

La designación de Santuario Nacional de la Nuestra Señora de la Caridad en Miami cumple 25 años y celebra bajo el lema “María, Faro de la Libertad”.

La Virgen es llevada en hombros, durante procesión en Miami.

La Virgen es llevada en hombros, durante procesión en Miami.

(ÁLVARO MATA / DLA)
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, en Miami, conocido como La Ermita de la Caridad, celebrará este lunes 8 de septiembre la tradicional Fiesta de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, con una jornada de oración, procesión y misa solemne bajo el lema “María, Faro de la Libertad” e invita a la comunidad a reunirse en fe y tradición.

La conmemoración de este año coincide con el 25.º aniversario de la designación de La Ermita como Santuario Nacional, otorgada en el año 2000 por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, un reconocimiento que subraya su relevancia espiritual y cultural para la comunidad cubanoamericana y para los devotos marianos en todo el mundo.

“Al preparar nuestros corazones para la fiesta de este año, nuevamente somos llamados a la unidad y la esperanza que Nuestra Señora inspira en cada uno de nosotros”, dijo el P. José Joaquín Espino, Rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad.

“Su presencia maternal ha consolado y guiado a generaciones, y esta celebración refleja ese vínculo duradero con ella. Todos son bienvenidos a unirse a nosotros en este querido camino de fe.”afirmó el padre Espino, al invitar a los fieles a participar.

Programa de la Fiesta de la Caridad

La Ermita, fundada por exiliados cubanos hace más de 55 años en las orillas de la Bahía de Biscayne, acogerá a miles de devotos con el siguiente programa:

  • Veneración de la estatua: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
  • Rosario: 6:00 p.m., presidido por el padre Manny Álvarez.
  • Procesión en honor a la Virgen: 7:00 p.m.
  • Misa solemne: 8:00 p.m., oficiada por el arzobispo Thomas Wenski, que pondrá cierre a la jornada.

Tradición viva en Miami

Considerada un faro espiritual y cultural de la comunidad cubana en el exilio, La Ermita de la Caridad mantiene viva una devoción que trasciende generaciones y nacionalidades. La institución extendió una invitación abierta “a todos, sin importar su origen”, para unirse a la fiesta patronal.

Más información sobre la programación está disponible en Ermita.org y en las redes sociales oficiales @ErmitaDeLaCaridadMiami.

[email protected]

