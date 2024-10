Aida Levitan: "FACE ha defendido valientemente la reputación del exilio cubano"

Sobre el evento, presentado por FIU Casa Cuba y Murgado Automotive Group, agregó: "Para mí es un honor recibir este premio, y sobre todo por el liderazgo excepcional y continuo que han hecho los otros premiados”.

Los Premios a la Excelencia FACE 2024 celebran a líderes visionarios que han demostrado una inigualable dedicación, innovación y contribuciones a diversas industrias, impulsando el crecimiento y el desarrollo de la comunidad local.

Premio FACE a la Excelencia en Liderazgo: La Dra. Levitan es Presidenta de ArtesMiami; Miembro y ex Presidenta del Consejo U.S. Century Bank y de FACE; y ex presidenta de la agencia de publicidad hispana número uno de EEUU.

Una trayectoria de liderazgo

Expresidenta de FACE, consumada empresaria de publicidad y relaciones públicas. Es directora y expresidenta de la junta directiva de U.S. Century Bank, uno de los muchos puestos de liderazgo en los que fue pionera y modelo a seguir para las mujeres hispanas. Obtuvo un Ph.D. en Literatura Española de la Universidad de Emory y una B.A. de la Universidad de Miami y está acreditada (APR) por la Public Relations Society of America.

En 1986 cofundó Sanchez & Levitan con Fausto Sanchez, sirviendo a clientes como Bellsouth, Florida Lottery, Coca-Cola USA, Coors, Chivas Regal, TJX Cos. y BMW, y ganando numerosos Addy's. Con Fausto, dirigió la campaña de conciertos y relaciones públicas de Cachao y Andy García en 1992-1993, ganando el Premio a la Excelencia Multicultural de la PRSA.

En 2001, Publicis Groupe compró Sanchez & Levitan y la nombró CEO de Publicis Sanchez & Levitan, con oficinas en cuatro mercados de Estados Unidos. Dirigió campañas para clientes como Seagram Americas, T.J. Maxx, Marshalls, Zales y BMW. A través de una fusión, transformó la agencia en la compañía de publicidad hispana número uno de los Estados Unidos.

En 2004-2005 fue Presidenta de la AHAA (Asociación Nacional de Agencias de Publicidad Hispanas). De 2006 a 2009, formó parte de la junta directiva de The Art Institutes y se desempeñó como presidenta del Consejo Asesor Latino de Aetna. Su pasión por las artes la llevó a fundar y financiar ArtesMiami, que apoya a artistas hispanos y actividades culturales. Ex presidenta de la Colección Ummm Cuban Heritage, es fideicomisaria emérita del Pérez Art Museum Miami. El prestigioso Consejo de Relaciones Exteriores la seleccionó como miembro en 2015, y el presidente Obama y el Congreso la nombraron miembro del Museo Nacional Latino Americano. También se desempeñó como vicepresidenta de la Junta Nacional del Centro Latino del Smithsonian.

Entre sus numerosos premios se encuentran: Forbes 50 over 50 2022; Premio Águila Dorada de Miami Today; Revista de Negocios de las Mujeres Más Influyentes del Sur de la Florida; Premio Instituto Interamericano para la Democracia; Premio a la Luminaria de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida; Humanitario del Año – March of Dimes; Pionera Latina del Año; Premio a la Diversidad del Comité Judío Americano; Premio Royal Palm de Relaciones Públicas de la PRSA; y Vanidades Mujer del Año.