Premios a la Excelencia FACE 2024: un homenaje a líderes cubanoamericanos

MIAMI – Facts About Cuban Exiles ( FACE ) se enorgullece en anunciar el 23° Almuerzo Anual de Premios a la Excelencia , que tendrá lugar el 10 de octubre de 2024, a las 11 de la mañana en el restaurante Rusty Pelican de Key Biscayne.

Los Premios a la Excelencia FACE 2024 celebran a visionarios que han demostrado una dedicación, innovación e impacto incomparables en una amplia gama de industrias.

Los homenajeados de este año son:

Aida Levitan, PhD. Premio FACE a la Excelencia en Liderazgo: La Dra. Levitan es Presidenta de ArtesMiami; Miembro y ex Presidenta del Consejo U.S. Century Bank y de FACE; y ex presidenta de la agencia de publicidad hispana número uno de EEUU.

Frank del Rio. Premio FACE a la Excelencia en los Negocios: Expresidente y CEO de Norwegian Cruise Line Holdings, el Sr. Del Rio es también el fundador de Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises.

Jorge Pérez. Premio FACE al Emprendimiento: Presidente del Consejo y CEO de Related Group, el Sr. Pérez es un destacado filántropo y el homónimo del Pérez Art Museum Miami, debido a sus contribuciones transformadoras a las artes.

Sam Verdeja. Premio FACE a la Trayectoria de su Vida: Cofundador de FACE, autor y ejecutivo sénior del Miami Herald Publishing Co., el Sr. Verdeja ha dejado un importante legado en el periodismo y la defensa de la comunidad, el cual nos sigue inspirando.

FACE es una organización sin fines de lucro que está comprometida a promover la rica herencia y las contribuciones positivas a EEUU por parte de los exiliados cubanos y de los cubanoamericanos.

A través del Almuerzo de los Premios a la Excelencia de FACE e iniciativas similares, FACE destaca a las personas cuyos esfuerzos defienden los valores de resiliencia, liderazgo y servicio, estableciendo un ejemplo inspirador para las generaciones futuras.

Fundada en 1982, FACE se ha convertido en una de las organizaciones cubanoamericanas más respetadas de Miami, trabajando para garantizar una representación precisa de las contribuciones de la comunidad cubanoamericana a la sociedad estadounidense. Los miembros de su junta representan una muestra representativa de profesionales y empresarios de diversas industrias.

"Estamos orgullosos de honrar a estas extraordinarias personas cuyos logros manifiestan los más altos estándares de excelencia y que han retribuido generosamente a nuestra comunidad", dijo Mario Murgado, Sr., presidente de FACE.

Para obtener más información sobre FACE, su misión y el almuerzo de los Premios a la Excelencia 2024, visite FACEcuba.org.

Detalles del evento

Fecha: 10 de octubre de 2024

Hora: Recepción desde 11 a.m. hasta las 12 m.; almuerzo, de 12 m. hasta las 2 p.m.

Ubicación: Restaurante Rusty Pelican, 3201 Rickenbacker Causeway, Key Biscayne.

Datos sobre los miembros de la junta directiva de los exiliados cubanos

Comité Ejecutivo

Mario Murgado, Sr., Presidente • Fundador de FACE, Sam Verdeja • Tesorero: Mike Torres • César Pizarro Expresidentes: Tony Argiz • Frank Carreras • Aida Levitan, PhD • Eduardo García • Eduardo Padrón, PhD

Miembros de la Junta Directiva

Nelson Albareda, César Álvarez, Tony Argiz, Frank Carreras, Vicente Castro, Eloy Cepero, Armando Codina, Carlos Curbelo, Ed García, María D. García, Carlos Gazitúa, Xavier González, Sandra González- Levy, Adolfo Henriques, Alberto Ibargüen, Jesús Lebeña, Aida Levitan, PhD, Lilliam López, Carlos Migoya, René Murai, Isis Pacheco-Velasco, Eduardo Padrón, PhD, Leslie Pantin Sr., César Pizarro, Jorge Plasencia, Sofía Powell-Cossío, Claudia Puig, Olga Ramudo, Leonardo Rodríguez, Jaime Suchlicki, PhD, Mike Torres, Carlos Valdés, Sam Verdeja, Peter Zubizarreta.