“Por lo tanto, he decidido suspender la operación de la Feria Juvenil (Youth Fair), el torneo de tenis del Abierto de Miami, la carrera MIA 5K y todos los eventos importantes en el American Airlines Arena ", señaló Giménez.

Y añadió: “Continuaremos monitoreando lo que la Organización Mundial de la Salud ha determinado como pandemia global. Evaluaremos constantemente las actividades públicas (masivas) planificadas a medida que evolucione la situación”.

Giménez también mencionó que próximamente decidirá qué hacer con actividades bajo techo planificadas para más de 250 personas, en base a la orientación de los funcionarios de salud federales y estatales.

Dijo que también recomienda que se reconsideren reuniones más pequeñas si no son esenciales.

Otras suspensiones

Por otra parte, el esperado concierto Jazz in the Gardens, que se celebra en la inmediaciones del Hard Rock Stadium en Miami Gardens cada año, fue finalmente suspendido, luego que el cuerpo legislativo de la municipalidad votara realizarlo un día antes.

De hecho, el alcalde de la municipalidad, Oliver Gilbert, anunció la suspensión, luego de que el edil del Condado declarara el estado de emergencia por el hallazgo de un hombre contagiado en Miami-Dade.

Con la oportuna declaración de emergencia condal, el Gobierno de Miami-Dade podrá disponer de fondos adicionales para obtener suministros médicos, además de poder reclutar recursos humanos adicionales.

Otras actividades relacionadas con Jazz in the Gardens, como Poetry in the Gardens, Women’s Impact Luncheon, y Opening Night Party, también ha sido suspendidas.

El Departamento de Salud de Florida anunció el primer caso COVID-19 en el condado de Miami-Dade el miércoles por la noche.

Funcionarios de salud pública informaron que el paciente en cuestión es un hombre de 56 años y su caso está relacionado con un viaje reciente. Giménez dijo que el paciente se recupera en casa pero no dijo a dónde había viajado.

Escuelas

Entretanto, la autoridad condal de escuelas públicas mantiene los colegios abiertos, luego de tomar medidas preventivas, al mismo tiempo que se prepara en caso que ordene dictar las clases por Internet.

La red estatal de colleges e institutos públicos tampoco han ordenado el cierre de las aulas.

De hecho, Miami Dade College comunicó: “Hemos tomado varias medidas de precaución que hemos comunicado a todos por correo electrónico, medios sociales y nuestro sitio web www.mdc.edu/coronavirus en Internet En caso de algún cambio en las clases y operaciones del MDC, se lo comunicaremos de inmediato a empleados y estudiantes”.

No obstante, la dirección de universidades de la Florida ordenó a las instituciones académicas del estado preparar la transición a clases a Internet "inmediatamente".