Alcaldesa de Doral emite su voto en un momento clave de las elecciones locales

DORAL.- En un ambiente de participación ciudadana y entusiasmo, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga , acompañada de su hijo y parte de su equipo de trabajo, llegó alrededor de las 11:30 a.m. a su centro de votación para cumplir con su deber cívico y emitir su voto en los comicios locales de este 5 de noviembre.

En esta jornada electoral histórica para la ciudad, los residentes de Doral no solo elegirán a su próxima alcaldesa, sino que también votarán sobre diez enmiendas que podrían modificar aspectos clave de la estructura y funcionamiento del gobierno local, un tema al que Fraga se refirió en entrevista exclusiva para Diario Las Américas.

“Estoy completamente en contra de esas diez enmiendas. Creo que son muy peligrosas y no benefician a los residentes de Doral. Quieren cambiar la forma de gobierno, aumentar el salario de los concejales, y realmente, como están redactadas, confunden y engañan a los ciudadanos. Hemos preparado una guía que explica cada enmienda, alertando y aconsejando a los residentes que voten en contra de ellas”, comentó.

Tras emitir su voto, Fraga agradeció a los ciudadanos por su participación y al grupo de voluntarios que ha trabajado en la campaña. Además, destacó la importancia de esta elección para el futuro de la comunidad y subrayó su compromiso de continuar trabajando en temas prioritarios como la seguridad, la infraestructura, el tráfico y el bienestar de los adultos mayores en la localidad.

Asimismo, enfatizó la importancia de que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto, instando a una votación masiva.

“Salgan a votar, no pierdan la oportunidad de hacer que su voz sea escuchada. Su voto es su voz y es lo más importante. No falten; pueden votar hasta las 7 de la noche en el centro que les corresponde según su boleta. Estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias por todo el apoyo y el cariño que me han brindado”, concluyó.