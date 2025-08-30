Alcaldesa de Hialeah presenta su primer presupuesto con menos gastos y recorte de impuestos

MIAMI. - La alcaldesa interina de Hialeah , Jacqueline García-Roves, presentó su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2025-2026, el primero bajo su administración, por un total de 507 millones de dólares, lo que representa 68 millones menos que el ejercicio anterior. Su plan contempla un enfoque conservador, con prioridades claras: seguridad pública, agua, basura, parques y embellecimiento urbano. Al mismo tiempo, anunció una medida inédita en más de cuatro décadas: bajar en un 1% la tasa de impuestos a la propiedad, lo que supondrá un ahorro de 1.3 millones de dólares para los residentes.

La reducción se financiará con un ajuste del 5% en los gastos de cada departamento municipal, sin tocar áreas esenciales como la policía, bomberos o parques. Además, la alcaldesa subrayó que el superávit de 61 millones de dólares en reservas permitirá a la Ciudad asumir nuevos retos sin comprometer la estabilidad financiera.

ENFRENTA LAS SUBIDAS Alcaldesa de Hialeah presenta plan para frenar alza del agua y pide auditar al Condado

“Este es un presupuesto conservador y transparente, diseñado para ayudar a nuestros residentes sin poner en riesgo la solidez de la ciudad”, afirmó García-Roves en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

El agua una prioridad en Hialeah

Uno de los puntos centrales de la propuesta es el compromiso de la alcaldesa de absorber el incremento de las tarifas del agua anunciado por el condado, que supondría un alza de 11 millones de dólares para los residentes. Según explicó, esos fondos saldrán de las reservas municipales.

“Sabemos que nuestros vecinos están pasando trabajo para pagar sus facturas. Por eso, mientras el condado sube el agua, yo no voy a trasladar ese costo a los residentes”, aseguró.

El presupuesto asigna 131 millones de dólares al Departamento de Agua y Alcantarillado, un aumento de 19 millones con respecto al año pasado, aunque este último incluyó 31 millones de dólares de fondos federales y estatales (ARPA) que ya no están disponibles.

Nuevos contadores

Como parte de su estrategia, García-Roves propone la instalación de segundos medidores de agua para separar el consumo doméstico del uso exterior, como riego o piscinas. El programa, financiado con 500.000 dólares, ofrecerá equipos e instalación gratuita a familias que califiquen, mientras que otros residentes podrán adquirirlos por apenas 100 dólares.

Además, la alcaldesa defendió un proyecto piloto de medidores electrónicos que permitirían detectar fugas y enviar lecturas automáticas, con un costo estimado de 33 millones de dólares para toda la ciudad. Aunque el plan no fue aprobado por el Concejo, García-Roves lo ve como una inversión clave a largo plazo.

Seguridad pública

La seguridad es otra de las prioridades de la propuesta. El Departamento de Policía recibirá 175 millones de dólares, equivalente al 35% del presupuesto municipal y 10 millones más que el año anterior. El aumento busca mejorar salarios y beneficios para retener agentes, un problema recurrente frente a ciudades vecinas que pagan más.

“Casi todo nuestro dinero va para policía y bomberos. Queremos que los oficiales se queden en Hialeah y que los residentes se sientan seguros”, sostuvo la alcaldesa.

En paralelo, su plan contempla la creación de un nuevo complejo de seguridad en Hialeah Heights, que reunirá instalaciones para policía, bomberos y oficinas gubernamentales. En el presupuesto actual se incluyen los fondos para la limpieza ambiental del terreno, requisito previo a la construcción.

Inundaciones

El plan de García-Roves también aborda el problema crónico de inundaciones en varias zonas de la ciudad. El presupuesto destina 56 millones de dólares a infraestructura y reemplazo de tuberías, aunque la propia alcaldesa reconoció que no será suficiente para resolverlo por completo.

Las áreas priorizadas incluyen:

Oeste de Hialeah: W 38 Pl, 39 Pl y 40 St entre W 16 y 18 Ave, y W 25 Ct entre 56 y 60 St.

Este de Hialeah: entre E 10 y 12 Ave de E 49 a 52 St, y entre E 8 y 10 Ave de 5 a 9 St.

Sureste de la ciudad: entre SE 6 y 8 Ave, de SE 4 a 8 St.

La alcaldesa destacó que parte del problema en otros sitios se debe a malos hábitos vecinales, como arrojar basura y restos de poda en los drenajes, lo que los obstruye. Para combatirlo, lanzó campañas educativas y ordenó intensificar la limpieza de alcantarillas.

assets-task_01k3y393ryfhjbgtyncc8ste47-1756578128_img_0

Impuestos y equilibrio fiscal

El anuncio más llamativo de la propuesta es la reducción del 1% en la tasa de amillaramiento, la primera desde 1980. Para compensar el recorte de ingresos, la alcaldesa instruyó a cada departamento reducir su presupuesto en un 5%, con excepción de áreas críticas.

La medida será posible gracias al superávit de 61 millones de dólares, que también servirá para financiar la absorción del alza del agua. “Se puede ayudar a los residentes y mantener las cuentas en orden. Lo importante es manejar la ciudad con inteligencia”, señaló.

Nuevos desarrollos

García-Roves destacó el impacto positivo de los nuevos desarrollos residenciales y comerciales en la recaudación de impuestos y en la modernización urbana. Solo en 2025, Hialeah sumará 1.500 unidades de alquiler, de las cuales 400 estarán listas este año.

Parte de estos proyectos se concentran en zonas TOD (Transit Oriented Development) cercanas al Metrorail, diseñadas para reducir la dependencia del automóvil y facilitar el transporte público. “Queremos que los residentes caminen una cuadra y puedan tomar el tren o el metro. Eso ayudará con el tráfico”, explicó.

Transporte y Freebee

El presupuesto mantiene el servicio de transporte gratuito Freebee, muy valorado por adultos mayores. Actualmente la ciudad cuenta con cinco vehículos eléctricos Tesla, a un costo anual de 105.000 dólares cada uno, con una proyección de 62.000 viajes en el próximo año fiscal.

La alcaldesa defendió la continuidad de ese servicio. “Es un alivio para muchos vecinos, especialmente los más vulnerables. Por ahora vamos a mantenerlo”.

El servicio se financia con los fondos del medio centavo del impuesto de transporte y subsidios estatales.

Parques y otros servicios

Otro eje de la visión de García-Roves es mantener y mejorar los parques, ampliar programas para niños y continuar con el embellecimiento urbano. El presupuesto prevé recursos para pintar calles, modernizar avenidas y reforzar la limpieza.

Asimismo, la alcaldesa anunció cambios administrativos para facilitar el acceso de los residentes a los servicios municipales:

Apertura parcial de las oficinas los sábados, al menos una vez al mes.

Atención continua en horario de almuerzo, mediante turnos escalonados.

“Quiero que los residentes tengan acceso real a sus oficinas públicas, sin excusas ni burocracia”, subrayó.

Entre cautela y legado

En la entrevista, García-Roves defendió su estilo “conservador pero transparente” y negó que sus medidas sean cortoplacistas: “Todo lo que hacemos se analiza con cautela y visión de largo plazo. No voy a repetir los errores del pasado”.

Al preguntarle por su legado como primera alcaldesa de Hialeah, fue clara y respondió en clave electoral: “Yo voy a ser la única que logre bajar el agua. Ese será mi legado, junto con mantener una ciudad segura y bonita para sus residentes”.

El primer presupuesto de Jacqueline García-Roves marca un punto de inflexión en la política fiscal de Hialeah. Promete menos gasto total, más inversión en áreas críticas y un histórico recorte de impuestos. Con apuestas ambiciosas como absorber el alza del agua, modernizar el sistema de medidores y focalizar inversiones en seguridad e infraestructura, la alcaldesa busca equilibrar las finanzas de la ciudad con el bienestar de los residentes.

El reto será demostrar que estas medidas no solo alivian a corto plazo, sino que consolidan un modelo sostenible para la segunda ciudad más poblada del condado Miami-Dade.

[email protected]