CONSULTA

Si el ICE detiene a un ciudadano estadounidense, ¿Se puede reclamar una indemnización?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuenta con mecanismos para que los afectados puedan realizar una queja formal ante irregularidades cometidas

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.

ICE/GOV
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un ciudadano estadounidense puede presentar ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una queja formal si fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), alegando violación de tus derechos civiles o un uso indebido del proceso migratorio, para ello es necesario contar con un abogado especialista que logre demostrar los hechos.

Los ciudadanos naturalizados generalmente están protegidos contra la deportación, pero existen algunas situaciones donde pueden perder su ciudadanía y ser deportados. Es importante entender estas circunstancias para proteger sus derechos como ciudadano naturalizado.

¿Hay indemnización?

Se trata de un proceso complejo. La eventual indemnización puede lograrse si se demuestra que hubo violación a los derechos civiles durante el arresto. Generalmente, el pago para resarcir los daños ocasionados a la víctima viene dado cuando se logra demostrar tanto la nacionalidad como la ausencia de motivos para proceder con la detención por parte del ICE.

Para poder iniciar la demanda y solicitar la indemnización, es necesario contar con todas las pruebas fieles que logren sustentar el argumento de abuso de autoridad y violación a los derechos civiles. Aún así, dependerá del curso de la investigación

El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, recuerda en su página web que todas las personas en los Estados Unidos tienen derechos, independientemente de su estatus migratorio.

"Si es ciudadano estadounidense o tiene estatus migratorio legal: Muestre su pasaporte, tarjeta de residente permanente legal, permiso de trabajo u otra documentación que acredite su estatus. Si es mayor de 18 años, debe llevar consigo sus documentos en todo momento", es el primer paso para frenar cualquier irregularidad o confusión.

FUENTE: www.dhs.gov/ immigrantjustice.org

