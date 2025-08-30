sábado 30  de  agosto 2025
INFORME

Florida concentra la mayoría de ataques de tiburones de EEUU: nueve de sus playas encabezan la lista

Nueve de las diez playas con más incidentes se encuentran en Florida, encabezadas por New Smyrna Beach, que acumula 277 ataques de tiburones

Tiburones en medio del océano.

Tiburones en medio del océano.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Las playas de Florida dominan la lista de los lugares con mayor número de ataques de tiburones en Estados Unidos, de acuerdo con un informe de la empresa de pronósticos meteorológicos Tideschart, que analizó registros históricos entre 1642 y 2024.

El estudio revela que nueve de las diez playas con más incidentes se encuentran en Florida, encabezadas por New Smyrna Beach, que acumula 277 ataques de tiburones, lo que le ha valido la reputación de “capital mundial de las mordeduras de tiburón”.

Lee además
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
RENDIR CUENTA

DOGE Florida cita a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción de auditoría estatal
Phillip Harkins
INMIGRACIÓN

ICE arresta a escocés condenado por asesinato tras salir de prisión en Florida, prepara su deportación

“Muchas personas desconocen el peligro que existe en algunas playas de Florida”, señaló Ryan Blundell, fundador de Tideschart.

Agregó que, aunque estas estadísticas no deberían impedir que la gente disfrute del océano, "sí resaltan la importancia de mantenerse informado sobre las condiciones marinas locales y seguir las normas de seguridad al nadar o surfear en estas zonas".

"Comprender los patrones y comportamientos de los tiburones puede ayudar a los bañistas a tomar decisiones más seguras sobre dónde y cuándo entrar al agua", apuntó.

Las 10 playas con más ataques de tiburones

Las playas con más ataques de tiburones en EEUU desde 1642 hasta 2024 serían:

  • New Smyrna Beach, Florida – 277 ataques

  • Daytona Beach, Florida – 67

  • Cocoa Beach, Florida – 39

  • Myrtle Beach, Carolina del Sur – 36

  • Palm Beach, Florida – 35

  • Indialantic Boardwalk, Florida – 30

  • Fort Pierce Inlet, Florida – 24

  • Jupiter Beach Park, Florida – 23

  • Riviera Beach, Florida – 21

  • Cabo Cañaveral, Florida – 19

  • Isle of Palms, Carolina del Sur – 19

Otros destinos costeros como Galveston (Texas), Monterey (California) y Gulf Shores (Alabama) aparecen más abajo en el ranking.

Consejos de seguridad

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida recomienda a los bañistas nadar en grupo, no alejarse demasiado de la orilla y extremar precauciones en aguas turbias, donde los tiburones tienen mayor facilidad para confundir a las personas con presas.

El pasado 6 de julio, un surfista identificado como Matthew Bender, de 40 años, fue mordido en el brazo por un tiburón en New Smyrna Beach. “Sentí que se cerraba como una trampa para osos de la nada. Cuando miré hacia abajo, ya se había ido, pero mordió con mucha fuerza”, declaró a la televisora Fox 35 Orlando.

El incidente reafirma la reputación de la playa como uno de los puntos de mayor interacción entre humanos y tiburones en todo el mundo.

FUENTE: Con informacón de The New York Post

Temas
Te puede interesar

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Florida encabeza inversión federal en restauración de playas, ¿cuánto gasta?

Miami lidera construcción de apartamentos en Florida con más de 15.600 nuevas unidades en 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.
CONSULTA

Si el ICE detiene a un ciudadano estadounidense, ¿Se puede reclamar una indemnización?

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Dictadura

Medio estadounidense aborda situación en España

Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba; Daniel Ortega, dictador de Nicaragua y Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. 
MIEDO EN LAS FILAS

Diputado chavista admite: "Cae Venezuela, inmediatamente cae Cuba y Nicaragua"

Vista aérea desde un avión del aeropuerto internacional José Martí de La Habana tomada el 25 de abril de 2024.
Restricciones

Panamá extiende por un año más la exigencia de visa de entrada para los cubanos

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 
Opinión

Venezuela hoy: Un problema excepcional requiere una respuesta excepcional

Te puede interesar

Jacqueline García-Roves, alcaldesa interina de Hialeah.
RETO FINANCIERO

Alcaldesa de Hialeah propone reducción de impuestos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Tiburones en medio del océano.
INFORME

Florida concentra la mayoría de ataques de tiburones de EEUU: nueve de sus playas encabezan la lista

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
EEUU

Jueza bloquea la "deportación acelerada" de migrantes sin primero comparecer ante un tribunal

William McAllister, presidente del sindicato de bomberos de Miami Dade
POLÉMICA

Sindicato de bomberos alerta: Presupuesto de Miami-Dade 'pone en riesgo vidas'

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
Combate al narcotráfico

Buque lanzamisiles de EEUU ingresa al canal de Panamá rumbo al Caribe, frente a las costas de Venezuela