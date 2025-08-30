Florida concentra la mayoría de ataques de tiburones de EEUU: nueve de sus playas encabezan la lista

MIAMI.- Las playas de Florida dominan la lista de los lugares con mayor número de ataques de tiburones en Estados Unidos, de acuerdo con un informe de la empresa de pronósticos meteorológicos Tideschart , que analizó registros históricos entre 1642 y 2024.

El estudio revela que nueve de las diez playas con más incidentes se encuentran en Florida , encabezadas por New Smyrna Beach, que acumula 277 ataques de tiburones, lo que le ha valido la reputación de “capital mundial de las mordeduras de tiburón”.

“Muchas personas desconocen el peligro que existe en algunas playas de Florida”, señaló Ryan Blundell, fundador de Tideschart.

Agregó que, aunque estas estadísticas no deberían impedir que la gente disfrute del océano, "sí resaltan la importancia de mantenerse informado sobre las condiciones marinas locales y seguir las normas de seguridad al nadar o surfear en estas zonas".

"Comprender los patrones y comportamientos de los tiburones puede ayudar a los bañistas a tomar decisiones más seguras sobre dónde y cuándo entrar al agua", apuntó.

Las 10 playas con más ataques de tiburones

Las playas con más ataques de tiburones en EEUU desde 1642 hasta 2024 serían:

New Smyrna Beach, Florida – 277 ataques

Daytona Beach, Florida – 67

Cocoa Beach, Florida – 39

Myrtle Beach, Carolina del Sur – 36

Palm Beach, Florida – 35

Indialantic Boardwalk, Florida – 30

Fort Pierce Inlet, Florida – 24

Jupiter Beach Park, Florida – 23

Riviera Beach, Florida – 21

Cabo Cañaveral, Florida – 19

Isle of Palms, Carolina del Sur – 19

Otros destinos costeros como Galveston (Texas), Monterey (California) y Gulf Shores (Alabama) aparecen más abajo en el ranking.

Consejos de seguridad

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida recomienda a los bañistas nadar en grupo, no alejarse demasiado de la orilla y extremar precauciones en aguas turbias, donde los tiburones tienen mayor facilidad para confundir a las personas con presas.

El pasado 6 de julio, un surfista identificado como Matthew Bender, de 40 años, fue mordido en el brazo por un tiburón en New Smyrna Beach. “Sentí que se cerraba como una trampa para osos de la nada. Cuando miré hacia abajo, ya se había ido, pero mordió con mucha fuerza”, declaró a la televisora Fox 35 Orlando.

El incidente reafirma la reputación de la playa como uno de los puntos de mayor interacción entre humanos y tiburones en todo el mundo.

FUENTE: Con informacón de The New York Post