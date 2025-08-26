Jesús Tundidor inaugura cuartel de campaña en Hialeah con promesas de reformas y respaldo de oficiales

Los candidatos Jesús Tundidor, Melinda de la Vega y Gelién Pérez inauguran el cuartel de su campaña.

El concejal Jesús Tundidor, candidato a la alcaldía de Hialeah inaugura su cuartel de campaña.

MIAMI.- El concejal Jesús Tundidor, candidato a la alcaldía de Hialeah en las elecciones del próximo 4 de noviembre, inauguró este martes 26 de agosto su cuartel de campaña , ubicado en 1165 West, 49th Street Suite #104, en un acto que contó con una nutrida asistencia de residentes, oficiales electos y representantes de sectores comunitarios. El evento se celebró junto a las candidatas a concejales Melinda De la Vega (Grupo 6) y Gelién Pérez (Grupo 3), quienes compartirán la sede y presentaron también sus propuestas.

Al dirigirse a los asistentes, Tundidor destacó la necesidad de una administración más eficiente del presupuesto municipal, superior a los 500 millones de dólares, y con más de 1.400 empleados bajo supervisión.

“Hace falta alguien con la experiencia del sector privado que yo traigo a la ciudad de Hialeah. Yo soy administrador, yo entiendo operaciones a nivel estatal. Estamos preparados no solamente en lo que es el sector privado, sino también legislativo. Los he servido con mucho orgullo como su concejal los últimos seis años. He pasado muchas ordenanzas, más que cualquier otra persona, para mejorar la calidad de vida y estoy preparado para asumir este reto”, afirmó.

El candidato enumeró tres prioridades de su plataforma:

Reforma del Departamento de Agua y Alcantarillado , que calificó como “un desastre” al señalar que los residentes de Hialeah pagan más de un 30% por encima del promedio del condado.

, que calificó como “un desastre” al señalar que los residentes de Hialeah pagan más de un 30% por encima del promedio del condado. Reducción de impuestos para aliviar el impacto de la inflación en los bolsillos de los ciudadanos. “Cuando yo pueda darle alivio vamos a dárselo, como lo vamos a hacer este año”, prometió.

para aliviar el impacto de la inflación en los bolsillos de los ciudadanos. “Cuando yo pueda darle alivio vamos a dárselo, como lo vamos a hacer este año”, prometió. Creación de una unidad especial en el Departamento de Policía enfocada en los delitos dentro de asociaciones de condominios, atendiendo las quejas recurrentes de los residentes.

“Para mí la calidad de vida es número uno. Hialeah se merece el mismo sueño americano que se encuentra en Coral Gables o en cualquier otra parte del condado”, subrayó Tundidor, quien además agradeció el respaldo de instituciones como Larkin Hospital, Florida Blue y la unión de bomberos y policías de la ciudad.

Los candidatos Jesús Tundidor, Melinda de la Vega y Gelién Pérez inauguran el cuartel de su campaña.

Melinda De la Vega: “Familia, fe y futuro”

En su intervención, la concejal Melinda De la Vega, quien aspira a la reelección por el Grupo 6, se presentó junto a su familia y reafirmó su compromiso con las familias de Hialeah.

“Me he criado en Hialeah, esta es mi ciudad. Estoy aquí con mi esposo y mis hijos porque esta campaña es por ellos y por todos ustedes. Mi promesa es seguir luchando para dar alivio en la factura del agua y velar por la seguridad de nuestros residentes”, expresó.

Gelién Pérez: “Una nueva era para Hialeah”

Por su parte, Gelién Pérez, candidata al Grupo 3, destacó su experiencia de 11 años trabajando para la ciudad y su visión de renovación.

“Esto es uno de mis sueños. Traigo experiencia y liderazgo para servir a mi comunidad. Creo que junto a Jesús Tundidor y Melinda De la Vega formamos el equipo adecuado para liderar una nueva era en Hialeah”, afirmó Pérez, quien también resaltó la importancia de la educación y la administración eficiente del presupuesto.

Respaldo de bomberos y policías

El acto concluyó con la intervención de Eric Johnson, presidente del sindicato de bomberos, quien en nombre de los cuerpos de seguridad expresó su apoyo a la candidatura de Tundidor. “Hialeah necesita cambio con el agua, con la corrupción y con la administración. Este equipo representa esa oportunidad de cambio”, señaló.

Panorama electoral

Jesús Tundidor se medirá en las urnas con el exconcejal Bryan Calvo, la alcaldesa interina Jacqueline García-Roves, Bernardino Norberto Rodríguez y el empresario de bienes raíces Marc Anthony Salvat, en una contienda que definirá el rumbo de Hialeah en noviembre.

