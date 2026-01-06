Alcaldesa de Miami pide restitución del TPS a venezolanos tras derrocamiento de Maduro

MIAMI. - La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, solicitó a la administración del presidente Donald Trump el restablecimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes venezolanos residentes en Estados Unidos.

La petición surge como respuesta directa a la incertidumbre política y social que atraviesa la nación sudamericana luego de que fuerzas militares estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas durante la llamada "Operación Libertad".

Según Higgins, el vacío de poder actual y los disturbios post-intervención impiden un retorno seguro para los exiliados. Sin embargo, el lunes tomó posesión como encargada de la presidencia la vicepresidente Delcy Rodríguez.

Política migratoria

Higgins, quien asumió el bastón de mando en diciembre pasado tras una histórica victoria para el Partido Demócrata en la ciudad, condenó la decisión federal de revocar el TPS a finales de 2025, medida que dejó a miles de familias en un limbo jurídico.

"La eliminación del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos a principios de este año [2025] constituye un acto imprudente, peligroso e incorrecto", afirmó Higgins en su misiva oficial.

Para la edil, la intervención militar valida la tesis de que Venezuela carece de condiciones mínimas de seguridad. "Nadie debe verse obligado a regresar al caos y la incertidumbre", sentenció, al tiempo que destacó el aporte económico y social de esta comunidad en el sur de la Florida.

Negativa federal

Pese al reclamo de Higgins, respaldado también por la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, la administración Trump mantiene su postura restrictiva. La respuesta desde Washington llegó a través de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.

Durante una entrevista con la cadena Fox News, Noem rechazó la solicitud y argumentó que la caída del régimen chavista elimina la necesidad de protecciones extraordinarias.

La funcionaria federal sugirió que los venezolanos deben utilizar las vías de asilo tradicionales si poseen un miedo creíble de persecución individual, o bien, preparen su regreso a una Venezuela que la Casa Blanca describe ahora como "liberada".

La comunidad venezolana en Miami y el sur de la Florida enfrenta ahora una compleja paradoja: celebra el fin de la dictadura de Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York, pero teme la deportación inmediata debido a la falta de cobertura legal que antes garantizaba el TPS.