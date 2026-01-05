lunes 5  de  enero 2026
Daniella Levine Cava expresa cautela sobre rol de EEUU en Venezuela, congresistas de Florida respaldan la transición y a María Corina Machado

La alcaldesa de Miami-Dade pidió prudencia ante las recientes acciones de EEUU, mientras congresistas republicanos de Florida afirman que la captura de Nicolás Maduro obliga a una transición y reitera su apoyo a María Corina Machado como líder legítima de la oposición

Declaración de la alcaldesa Daniella Levine-Cava.

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, reaccionó este fin de semana a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro expresando preocupación por la forma en que se llevaron a cabo recientes acciones de EEUU, al tiempo que reafirmó su respaldo al pueblo venezolano en su lucha por la democracia. En paralelo, los congresistas republicanos de Florida Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez ofrecieron una rueda de prensa en la ciudad de Doral, donde coincidieron en que la detención de Maduro abre de manera inevitable un proceso de transición en Venezuela con participación de EEUU y reiteraron su apoyo a María Corina Machado.

La posición de Levine Cava

En un mensaje publicado en X, la alcaldesa subrayó que “el pueblo venezolano continúa mostrando un coraje extraordinario en su lucha por la democracia”. No obstante, advirtió que mantiene una “profunda preocupación por las recientes acciones de Estados Unidos”, al considerar que generan interrogantes sobre el rumbo que podría tomar la política estadounidense en los próximos días.

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, republicanos de Florida.
Congresistas del sur de Florida celebran captura del dictador Nicolás Maduro
Comunidad venezolana celebra en El Doral la captura del dictador Nicolás Maduro
Venezolanos celebran en Florida la captura de Maduro

“Me preocupa cómo se llevó a cabo esto, y la exhibición de agresión militar por parte de EEUU plantea serias preguntas sobre lo que el presidente estadounidense pretende hacer en los próximos días”, dijo en su declaración.

La alcaldesa demócrata advirtió que “el uso de fuerza militar sin aprobación explícita del Congreso ni sesiones informativas bipartidistas establece un precedente delicado, tanto para la política exterior estadounidense como para el equilibrio institucional interno”.

Levine Cava enfatizó que el condado de Miami-Dade alberga a la mayor comunidad venezolana del país, por lo que miles de familias siguen los acontecimientos con atención y esperanza de un cambio pacífico que ponga fin definitivamente al chavismo.

Al mismo tiempo, expresó inquietud por precedentes institucionales y por las políticas migratorias que, según señaló, han limitado vías legales para venezolanos que buscan protección en Estados Unidos.

Díaz-Balart: “Tiene que haber una transición”

En este contexto, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart fue categórico al afirmar que, tras la captura de Maduro, “obviamente tiene que haber una transición”. Señaló que el dictador venezolano encabezaba lo que definió como un “narco-cartel” y que ahora deberá enfrentar a la justicia estadounidense.

Díaz-Balart sostuvo que EEUU no puede permitir que, tras la salida del “cabecilla”, permanezca el mismo régimen en el poder. En ese sentido, defendió un rol activo de Washington en el proceso de transición.“Las Fuerzas Armadas de EEUU arriesgaron sus vidas para capturar al líder del cártel. Ahora tendrá que haber una transición. Y la idea de que EEUU no debería tener ningún papel... francamente, solo puede venir de alguien que ve demasiada televisión”.

El congresista republicano aseguró que, cuando se celebren elecciones libres, “la próxima presidenta democráticamente electa de Venezuela será María Corina Machado”.

Salazar y Giménez refuerzan el respaldo a Machado

La republicana María Elvira Salazar, al referirse al liderazgo de Corina Machado, recordó que en las elecciones de julio de 2024 la oposición demostró con actas que obtuvo una victoria amplia frente al chavismo. Recalcó que Machado ganó las primarias opositoras y que, pese a los intentos del régimen por bloquearla, sigue siendo una figura legítima y con respaldo popular. “La estamos apoyando a ella y a todo lo que decidan la oposición y la sociedad civil venezolana”, afirmó.

Por su parte, Carlos Giménez destacó el apoyo personal y político que los congresistas han brindado a Machado, recordando incluso su presencia junto a ella en Oslo cuando fue reconocida internacionalmente. “De no haber sido por Maduro, ella habría sido la presidenta de Venezuela”, sostuvo, resaltando su carisma y popularidad.

