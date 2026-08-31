lunes 31  de  agosto 2026
PRECAUCIÓN

Alerta sanitaria mantiene fuera del agua a bañistas en Crandon Park North en Miami

Pruebas recientes detectaron una concentración elevada de bacterias vinculadas con contaminación fecal. La recomendación seguirá vigente hasta que nuevos análisis confirmen condiciones seguras

Una funcionaria realiza pruebas al agua de mar en Florida

Una funcionaria realiza pruebas al agua de mar en Florida

DEPARTAMENTO DE SALUD DE FLORIDA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade recomendó evitar el contacto con el agua en Crandon Park North, en Key Biscayne, después de que análisis recientes detectaran niveles de bacterias superiores a los criterios establecidos para actividades recreativas.

La advertencia afecta específicamente el sector norte de la playa y comprende actividades como nadar, vadear o practicar deportes acuáticos. Las autoridades aclararon que permanecerá vigente hasta que nuevas muestras indiquen que las concentraciones han descendido por debajo del nivel aceptado.

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Los resultados más recientes, correspondientes al 28 de agosto, registraron 104 unidades de enterococos por cada 100 mililitros de agua. Las normas empleadas por Florida consideran insatisfactoria una muestra con 71 unidades o más.

Una prueba anterior, realizada el 25 de agosto, había arrojado 88 unidades, también por encima del límite recomendado.

Qué revelan las muestras

Los enterococos son bacterias que habitan normalmente en el tracto intestinal de seres humanos y animales. Su presencia en concentraciones elevadas funciona como indicador de posible contaminación fecal, aunque no identifica por sí sola la fuente exacta del problema.

El Departamento de Salud explicó que la contaminación puede estar relacionada con escorrentías después de lluvias, residuos de mascotas y animales silvestres o descargas de aguas residuales. Las autoridades no han atribuido el resultado de Crandon Park North a una causa determinada.

El contacto con agua contaminada puede aumentar el riesgo de enfermedades gastrointestinales, irritaciones, erupciones o infecciones, especialmente cuando el agua es ingerida o entra al organismo a través de heridas abiertas. Niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado deben extremar las precauciones.

La advertencia no significa que todas las personas expuestas necesariamente enfermarán, sino que las condiciones medidas elevan el riesgo y justifican evitar el baño hasta que se conozcan nuevos resultados.

Vigilancia permanente

Crandon Park North forma parte de los 16 puntos de Miami-Dade incluidos en el programa Florida Healthy Beaches. La iniciativa, activa en el condado desde 2002, recoge muestras periódicas en zonas seleccionadas según la intensidad del uso recreativo y su cercanía a posibles fuentes de contaminación.

El portal de seguimiento estatal mantenía este domingo la categoría de advertencia para el sector norte. En contraste, Crandon Park South aparecía con calidad de agua “buena”, por lo que la recomendación no debe interpretarse como un cierre general de toda la playa de Crandon Park.

El parque puede continuar abierto, pero los visitantes deben respetar los avisos colocados en el área y consultar el estado del agua antes de ingresar. También se recomienda evitar el baño después de lluvias fuertes y no entrar al mar con cortaduras o lesiones sin proteger.

El Departamento de Salud continuará con las pruebas hasta confirmar que la playa cumple nuevamente los criterios sanitarios. Una vez obtenidos resultados satisfactorios, la agencia podrá levantar la advertencia y notificar que el lugar vuelve a ser apto para actividades acuáticas.

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