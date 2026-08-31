Gasolina en Florida sube a $3.87: esto cuesta en Miami

MIAMI.- El precio promedio de la gasolina regular en Florida alcanzó este lunes 31 de agosto los 3.87 dólares por galón, unos tres centavos más que la semana anterior, mientras la crisis en el estrecho de Ormuz mantiene la volatilidad en el mercado petrolero y amenaza con prolongar los altos costos para los conductores.

El promedio estatal se situó exactamente en 3.87 dólares por galón, frente a los 3.84 dólares registrados una semana atrás, de acuerdo con el informe diario de los precios de AAA.

AL ALZA Gasolina en Florida sube a $3.86 en medio de tensión en Ormuz

PEQUEÑO ALIVIO Gasolina da un respiro en Florida: Miami paga por encima del promedio

Aunque la gasolina aumentó durante la semana, el precio de este lunes fue ligeramente inferior a los 3.89 dólares registrados el domingo. Hace un año, los conductores de Florida pagaban un promedio de 3.06 dólares, unos 81 centavos menos por galón.

Esto significa que llenar un tanque de 15 galones cuesta actualmente alrededor de 58.17 dólares, frente a unos 46 dólares en la misma fecha de 2025.

La gasolina de grado medio promedia 4.32 dólares por galón en Florida, mientras la prémium cuesta 4.66 dólares y el diésel alcanza los 5.42 dólares.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Miami?

En el área metropolitana de Miami, la gasolina regular promedia 3.91 dólares por galón, aproximadamente dos centavos más que los 3.89 dólares de la semana anterior.

El precio de Miami supera por unos cuatro centavos el promedio de Florida.

Los precios de otros combustibles también permanecen elevados en Miami. La gasolina de grado medio promedia 4.37 dólares, la prémium 4.61 dólares y el diésel 5.44 dólares por galón.

Aquí vende la gasolina más cara y más barata de Florida

West Palm Beach-Boca Raton encabeza la lista de las áreas metropolitanas con la gasolina más cara de Florida, con un promedio de 4.05 dólares por galón. Le siguen Gainesville, donde el combustible cuesta 3.95 dólares, y Fort Lauderdale, con un promedio de 3.93 dólares. Naples también aparece entre los mercados más costosos, con 3.92 dólares por galón.

En el extremo opuesto, las áreas con los precios más bajos son, Panama City (3.68 dólares por galón), Pensacola (3.69 dólares), Crestview-Fort Walton Beach (3.72 dólares).

La diferencia entre West Palm Beach-Boca Raton y Panama City alcanza aproximadamente los 37 centavos por galón. Para un tanque de 15 galones, representa una variación cercana a los 5.55 dólares.

Precio nacional permanece por encima de cuatro dólares

El promedio nacional de la gasolina regular se situó este lunes en 4.08 dólares por galón, casi dos centavos menos que los 4.09 dólares registrados una semana antes, según AAA.

Hace un año, el promedio nacional era de 3.18 dólares, lo que representa un incremento cercano a los 90 centavos por galón.

AAA señaló que el mes que está terminando 2026 se encaminaba a convertirse en el agosto más caro registrado en EEUU, al mantenerse el promedio nacional por encima de cuatro dólares durante todos los días del mes.

Los datos más recientes de la Administración de Información Energética de EEUU muestran que la demanda semanal de gasolina aumentó de 8.68 millones a 9.04 millones de barriles diarios. Al mismo tiempo, las existencias nacionales disminuyeron de 209.4 millones a 206.8 millones de barriles.

Esa combinación de mayor consumo y menores reservas de gasolina, puede ejercer presión sobre los precios, aunque la producción aumentó hasta un promedio de 9.8 millones de barriles diarios.

Crisis en Ormuz mantiene volatilidad del petróleo

La tensión en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para las exportaciones mundiales de petróleo, continúa influyendo sobre los mercados energéticos.

El petróleo estadounidense West Texas Intermediate subía este lunes 2.47%, hasta 85.46 dólares por barril, mientras el Brent avanzaba 2.71% y llegaba a 90.49 dólares, según OilPrice.com.

El repunte ocurrió después de nuevos ataques entre EEUU e Irán y en medio de un tránsito marítimo todavía reducido por el estrecho. Los operadores intentan determinar si se trata de una escalada limitada o del comienzo de una interrupción más grave de las exportaciones del golfo Pérsico.

El precio del crudo representa uno de los principales componentes del costo de la gasolina. Sin embargo, las variaciones del petróleo no siempre llegan inmediatamente a las estaciones, suelen transmitirse gradualmente mediante los costos de refinación, distribución y comercialización.

Consejos de AAA para ahorrar gasolina

Ante los precios elevados, AAA recomienda planificar las rutas y combinar varias diligencias en un mismo recorrido para evitar viajes innecesarios.

También aconseja mantener una velocidad moderada y evitar aceleraciones bruscas y frenazos repentinos, porque esas maniobras aumentan el consumo de combustible.

Retirar del vehículo objetos pesados que no sean necesarios puede reducir el esfuerzo del motor. Asimismo, mantener los neumáticos con la presión recomendada contribuye a mejorar el rendimiento.

Los conductores pueden utilizar aplicaciones móviles o el planificador AAA TripTik para comparar precios y localizar estaciones económicas. También conviene comprobar si una gasolinera ofrece descuentos por pagar en efectivo, pues algunos establecimientos cobran un precio mayor por las operaciones con tarjeta de crédito.

FUENTE: AAA, OILPRICE.COM