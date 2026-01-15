jueves 15  de  enero 2026
RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade

El influencer Alex Otaola recibe la autorización oficial para iniciar la recolección de firmas con miras a un recall contra la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Deberá reunir 65.681 firmas válidas en un plazo máximo de 120 días

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El influencer Alex Otaola obtuvo este miércoles el aval que buscaba para poner en marcha un proceso de revocatorio contra la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava. El Secretario de la Corte y Contralor del condado aprobó formalmente la petición, mientras que la Supervisora de Elecciones, la Honorable Alina García, certificó la cantidad de votantes inscritos, habilitando así el inicio de la recolección de firmas.

De acuerdo con la certificación oficial, el condado Miami-Dade cuenta con 1.642.010 votantes registrados, por lo que los peticionarios deberán recolectar el 4 % de ese total, equivalente a 65.681 firmas válidas, en un plazo de 120 días a partir de la notificación. El límite para alcanzar esa cifra es el 14 de mayo. Si las firmas se obtienen y certifican dentro del término establecido, se deberá convocar una elección revocatoria en un plazo de 90 días.

Argumentos del promotor del recall

Según explicó Otaola, la iniciativa surge de lo que describió como un “clima de decepción” hacia la alcaldesa y de múltiples quejas recibidas por parte de residentes del condado. El influencer vinculó el proceso de revocatorio a señalamientos de presunta mala gestión financiera y falta de transparencia de la actual administración.

“La gente se ha decepcionado luego del resultado de la auditoría donde DOGE Florida señaló que 402 millones fueron despilfarrados y más de 300 millones han sido sobrecargados en impuestos”, afirmó. También denunció “la falta de transparencia con la que presuntamente la alcaldesa y esta administración manejan absolutamente todo”.

Otaola subrayó que no cuenta con el respaldo de partidos ni de estructuras políticas. “No hay más nadie. No hay ningún otro poder, no hay nadie de la política metido en esto. Somos yo y mi gente”, enfatizó. Asimismo, adelantó que se instalarán mesas de recolección de firmas en distintos puntos del condado, cuyos lugares serán anunciados próximamente.

¿Quiénes pueden firmar y cuáles son los requisitos?

En su programa “Hola Ota-Ola”, el influencer detalló que la recogida de firmas será presencial y estará sujeta a estrictos requisitos legales. Solo podrán firmar residentes del condado Miami-Dade que estén debidamente registrados para votar.

“Esto lleva una seriedad y las firmas deberán ser certificadas por la corte y el departamento de elecciones”, precisó. Los interesados en firmar deberán presentar documento de identidad y tarjeta de votante registrado en el condado.

La legislación también establece que, para que la petición sea válida, debe alcanzarse el 4 % del total de votantes registrados -65.681- y que en cada uno, de los 13 distritos, solo se puede recolectar hasta el 25 % del total de firmas requeridas, con el objetivo de garantizar que el proceso sea representativo de todo el condado y evitar concentraciones en un solo distrito.

Verificación y pasos posteriores

La supervisora de elecciones explicó que la verificación de las firmas se realiza utilizando el mismo método del voto por correo. Las firmas recopiladas se comparan con las que constan en la base de datos del Departamento de Elecciones. Se descalifican aquellas planillas con datos incompletos, firmas que no coincidan, o de personas que no estén registradas o no residan en el condado.

Una vez revisadas las planillas, el Clerk certifica los resultados y los comunica a la Comisión del condado. Si se confirma que se alcanzó la cantidad requerida, el órgano legislativo dispone de entre 45 y 90 días para convocar una elección especial, en la que los votantes decidirán si aprueban o rechazan el revocatorio.

Llamado a electores inconformes

Otaola hizo un llamado directo a los electores inconformes: “Es el momento en que usted, votante del condado, se haga sentir: a usted que le subieron los impuestos y le engañaron; a usted que lo engañaron con el tema de la seguridad; a la gente del Doral que no sabe qué va a pasar con el incinerador de basura… toda la gente que no se siente representada por esta administración en el condado de Miami-Dade, ha llegado el momento de que plasme su firma para remover a la alcaldesa que no nos representa”.

Antecedente clave en Miami-Dade

El último proceso de destitución exitoso en el condado ocurrió en 2011, cuando el entonces alcalde Carlos Álvarez fue removido del cargo en uno de los recalls más contundentes de la historia local. Más del 88 % de los votantes que participaron respaldaron su salida.

Ese precedente subraya la magnitud del desafío que enfrenta cualquier intento de revocatorio en Miami-Dade: un proceso complejo, costoso y políticamente intenso, que exige una alta movilización ciudadana para prosperar.

[email protected]

Temas
Por CÉSAR MENÉNDEZ
