DOLOR Y JUSTICIA

Muere Mason Hernández García, el niño hospitalizado tras presuntas golpizas en North Miami Beach; su abuela pide justicia

El menor permanecía ingresado en estado crítico desde enero tras sufrir graves lesiones presuntamente provocadas por su padrastro. En declaraciones exclusivas a DIARIO LAS AMÉRICAS, su abuela confirmó la muerte y pidió que el responsable enfrenten todo el peso de la ley

Mason Hernández García, el niño de seis años diagnosticado con autismo no verbal, permanecía hospitalizado en estado crítico tras sufrir graves lesiones presuntamente provocadas por golpizas dentro de su vivienda en North Miami Beach.

CORTESÍA ELIZABETH GARCÍA
Daniel Eduardo Romero, de 36 años.

DEPARTAMENTO COREECIONAL MIAMI- DADE
Cynthia Hernández, madre del menor abusado.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Mason Hernández García, el niño de seis años diagnosticado con autismo no verbal que permanecía hospitalizado en estado crítico tras sufrir graves lesiones presuntamente provocadas por golpizas dentro de su vivienda en North Miami Beach, murió el viernes 27 de febrero a las 12:37 p.m. en el Joe DiMaggio Children's Hospital, según confirmó a DIARIO LAS AMERICAS su abuela materna, Elizabeth García, quien aseguró que su único pedido ahora es justicia.

El menor permanecía ingresado desde el 9 de enero de 2026, cuando fue trasladado de emergencia tras ser encontrado inconsciente dentro de la vivienda familiar ubicada en el área de la calle 179 y la 15 avenida al noroeste de la ciudad, donde residía junto a su madre y su padrastro.

De acuerdo con la investigación, el niño sufrió lesiones severas compatibles con abuso físico y un paro cardiorrespiratorio que lo mantuvo aproximadamente 20 minutos sin oxígeno, lo que provocó daños neurológicos irreversibles. Desde entonces permanecía bajo atención médica especializada sin recuperar el conocimiento.

El principal acusado es su padrastro, Daniel Eduardo Romero, quien permanece tras las rejas en relación con el caso y procesado por abuso infantil agravado con grandes daños corporales, negligencia infantil, omisión de denuncia de abuso infantil y proporcionar información falsa a las autoridades.

Daniel Eduardo Romero
Daniel Eduardo Romero, de 36 años.

La madre del menor, Cynthia Hernández, también fue arrestada y enfrenta cargos relacionados con negligencia infantil y omisión de denuncia de abuso.

Cynthia Hernández
Cynthia Hernández, madre del menor abusado.

Durante semanas, la familia esperó alguna señal de recuperación mientras Mason permanecía conectado a soporte vital.

“El niño estaba como en un cortocircuito, para que me entiendan. Estuvo 20 minutos sin aire, lo cual le afectó el cerebro, y tanto la familia como el equipo de doctores que lo atendieron estaban esperando ver su reacción y si había alguna mejoría cerebral. Le hicieron muchos exámenes y no tenía conocimiento. Estuvo dos veces sin ventilador y, desafortunadamente, no lo pasó.”

Explicó que el daño neurológico era irreversible.

“Tenía parálisis cerebral. Estaba sufriendo demasiado y necesitaba quedar conectado de por vida, y ya no tenía calidad de vida. Fue muy difícil para nosotros.”

García relató que pudo acompañarlo en sus últimos momentos.

“Dios me concedió el milagro de tenerlo durante estos días. Yo estaba trabajando cuando me avisaron del suceso y, cuando llegué al hospital, no había muerto y me estaba esperando. Agradezco, en el nombre de Dios, haber estado a su lado. Es un dolor muy grande.”

Ahora solo resume el sentimiento de la familia en una sola palabra.

“Justicia, ese es mi pedido. Ese hombre tiene muchas causas y lo habían soltado. Incluso estranguló a otra mujer anteriormente. Solo pido que Dios nos dé la fuerza en un momento como este y de por vida para vivir con la ausencia del niño, pero que todo el peso de la ley caiga sobre él. Estoy segura de que las autoridades van a hacer bien su trabajo y todo lo que tienen que hacer.”

También pidió que este lamentable hecho que hoy embarga a sus seres queridos sirva como advertencia para otras mujeres.

“Que su muerte no quede impune y dar el mensaje a otras mujeres de que salgan de relaciones como la que tuvo mi hija. Sé que es difícil, pero las consecuencias son peores.”

La madre del menor no quiso ofrecer declaraciones públicas debido al profundo estado de tristeza en que se encuentra, según explicó la abuela.

“Nunca nadie se imagina que alguien le va a hacer eso.”

Tras semanas de hospitalización en el sur de la Florida, la muerte de Mason Hernández García marca un punto decisivo en el proceso judicial mientras la familia enfrenta el duelo por la pérdida de un niño cuya vida terminó marcada por la violencia.

