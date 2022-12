Amigos For Kids prepara colecta navideña de juguetes

Se trata, según los voceros de la propia organización, del “primer evento importante de Amigos For Kids”, convertido con el paso de los años en “un programa de entrega de regalos que cumple miles de deseos navideños” para los infantes en comunidades de bajos ingresos.

Karina Pavone, presidenta de Amigos For Kids, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que esta colecta de juguetes se integra a otros programas de ayuda que tiene la organización. “En el programa para después de la escuela tenemos 175 niños todo el año escolar y después en el verano en el programa de Crianza con cariño servimos a más de 300 familias. Es toda la familia, los papás, los niños”, explicó.

Con este programa específico “primero trabajamos con los niños que están registrados y sus hermanos o hermanas también. Todos pueden seleccionar dos juguetes que quieran para las navidades, o sea, que no es cualquier juguete, son los dos que seleccionaron. Por ejemplo tenemos el depósito lleno de bicicletas, es muy bueno que las hayan pedido porque así hacen ejercicio”, destacó y detalló: “Nosotros repartimos más de 2000 juguetes, algunos justamente hoy [5 de diciembre de 2022]”.

Amigos For Kids Amigos For Kids ha recolectado bicicletas, uno de los regalos más solicitados por los niños. Facebook de Amigos For Kids

Los niños previamente registrados, acompañados de sus padres o cuidadores, tendrán la oportunidad de recoger sus juguetes y de participar en actividades de entretenimiento el próximo domingo en el Parque José Martí [351 SW 4th Ave.], donde serán recibidos por Papá Noel y sus elfos, y podrán disfrutar de golosinas navideñas.

Asimismo, Pavone explicó que en función de beneficiar a los menores, suelen articularse organizaciones para trabajar juntas. “Nosotros somos afortunados de tener disponible el warehouse (almacén) de El Dorado Furniture, que nos presta ese espacio, pero no todas las organizaciones tienen espacio para poder catalogar los juguetes. Hay otras organizaciones que nos piden ayuda”, contó la directora ejecutiva de Amigos For Kids, que crea conciencia a través de campañas de servicio público y eventos de recaudación de fondos de alto perfil, como la Noche de Dominó de Celebridades de Miami.

“También, colaboramos con niños que no están en un programa de Amigos For Kids, es decir, sabemos de ellos por otras organizaciones o personas que acuden a nosotros y nos piden ayuda. Nosotros les damos juguetes no específicos, les pedimos la edad y los ponemos en la lista comunitaria y así les entregamos; nunca le hemos dicho a nadie que no, hay quienes acuden a nosotros porque quieren regalos para sus nietos o sus hijos o alguien que los necesita”.

Donantes que hacen la diferencia

La ayuda de valiosos patrocinadores corporativos, donantes comprometidos, voluntarios y el personal de Amigos… es clave para aliviar la carga financiera que muchos padres enfrentan en esta etapa del año, de modo que la organización les da la tranquilidad de que sus hijos reciban regalos que de otra manera no podrían.

“Gracias a la generosidad de tantos en nuestra comunidad, podemos traer sonrisas a los niños necesitados durante las fiestas. Estamos profundamente agradecidos con nuestros seguidores que nos ayudan a asegurarnos de que todos los niños a los que servimos puedan experimentar la magia y la alegría de las fiestas”, enfatizó Pavone.

Para Maggie Fresen Zulueta, presidenta de la junta directiva de Amigos for Kids y vicepresidenta de Academic, esta colecta de juguetes “brinda alegría navideña a miles de niños de nuestra comunidad. Lo que la hace especial es que nos aseguramos de que el deseo navideño de cada niño participante se haga realidad”.

Fresen Zulueta expresó su agradecimiento a una serie de patrocinadores y voluntarios. “Gracias a Amazon, South/Vista Motors, Commissioner Rebeca Sosa, The Brunetti Foundation, Commissioner Eileen Higgins, The Gloria Estefan Foundation, Origis Energy, Florida Blue, Beatriz Parker, MD Ageless Solutions, Comcast, Doral Automotive Group, Geico Philanthropic Foundation, PNC Bank, Commissioner Jose “Pepe” Diaz, Commissioner Keon Hardemon, El Dorado Furniture, Sedano’s Supermarkets. Esperamos trabajar con todos para asegurar otra colecta de juguetes exitosa este año”, concluyó.

Por su parte Jonathan Chariff, presidente de South Motors [que apoya esta colecta de juguetes] valoró que trabajar con Amigos For Kids es una de las alegrías más grandes de su vida. “Estoy muy orgulloso de lo que hemos podido lograr juntos y estoy encantado de ayudar a esta fantástica organización a celebrar su 31.º aniversario de esta colecta de juguetes. Al fin y al cabo, nada se compara con el acto de poner una sonrisa en la cara de un niño”.