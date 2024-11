Amigos Night: Una gran fiesta con la misión de 'salvar' infancias

"Este evento une a seguidores, patrocinadores y la comunidad para generar un impacto significativo", auguraba el cartel de presentación del evento que además prometía: "Únase a nosotros para una noche de celebración, entretenimiento y compasión, ¡donde cada momento cuenta para una causa!".

Descrita además como el pináculo del evento anual de Amigos For Kids, la fiesta antes conocida como Miami Celebrity Domino Night sigue siendo una reunión exclusiva que ha mantenido una asistencia récord en los últimos años, atrayendo a celebridades, personalidades de los medios, líderes políticos y corporativos, y la élite social.

Concebida como una velada de entretenimiento local, con restaurantes, negocios y actividades que ponen el foco en lo más autóctono de Miami, Amigos Night 2024 no defraudó. Incluyó una banda en vivo, barra abierta de Bacardí, bocadillos seleccionados en antros y lugares de moda locales, y animados juegos de dominó que transportan a la Calle Ocho.

Este año, estamos encantados de regresar a The Hangar at Regatta Harbor como nuestro lugar anfitrión: un hermoso y ventoso lugar junto al mar que nos ofrece espacios interiores y exteriores para brindarle una noche inolvidable.

Amigos For Kids fue creado en 1991 por un pequeño grupo de defensores de los niños comprometidos con un propósito simple: crear conciencia sobre la prevención del abuso infantil y ayudar a los niños y las familias necesitadas.

Décadas después, sus fundadores pueden prestigiarse de que la organización sea respetada como una de las principales de su tipo nacidas y desarrolladas en el sur de Florida. Asimismo, su trabajo continúa siendo reconocido a nivel regional y nacional. Un ejemplo reciente: Amigos For Kids fue honrado por The Children's Trust, uno de sus principales donantes, como su Programa del Año.

El secreto del éxito, de acuerdo con el grupo de trabajo, es que Amigos... responde todos los días a las diversas necesidades de los niños maltratados y las familias desfavorecidas a través de múltiples programas.