Seis meses sin ejecuciones: la pausa que piden al próximo gobernador de Florida

MIAMI. — El reverendo Jeff Hood pidió al gobernador electo de Florida, Byron Donalds, suspender las ejecuciones durante los primeros seis meses de su mandato para examinar sus costos, garantías judiciales y consecuencias humanas, después de que el estado igualó este año el récord de 19 personas ejecutadas registrado en 2025.

La solicitud plantea una moratoria entre el 5 de enero, fecha de la toma de posesión, y el 5 de julio. Hood también propuso crear una comisión independiente que evalúe la fiabilidad del procedimiento y si los tribunales y abogados defensores disponen de tiempo suficiente para revisar los casos.

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El pastor envió una carta el martes y explicó su planteamiento durante una comparecencia virtual el miércoles. Sin embargo, un portavoz de Donalds indicó que el futuro mandatario es un firme defensor de la pena de muerte y gobernará conforme a esa posición. La respuesta no anunció una suspensión.

Hood es teólogo y activista contra la pena de muerte, radicado en Little Rock, Arkansas, y fundador del Execution Intervention Project, una organización que brinda acompañamiento espiritual a condenados a muerte y promueve la abolición de las ejecuciones.

Dos años de cifras históricas

Los registros del Departamento de Correcciones confirman 19 ejecuciones en 2026, la misma cantidad que en 2025. Antes de esos dos años, el máximo anual desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1976 había sido de ocho, alcanzado en 1984 y 2014.

La ejecución más reciente fue la de Jesse Guardado, cuya sentencia se cumplió el 5 de noviembre a las 6:13 p. m., según el organismo penitenciario. El calendario todavía contempla otras tres antes de terminar el año, sujetas a posibles decisiones judiciales.

Para este jueves, exonerados del corredor de la muerte y organizaciones contrarias a la pena capital anunciaron una concentración en el Capitolio de Tallahassee. Sus participantes buscan que el cambio de administración abra una revisión de las prácticas estatales.

Hood sostuvo que el debate también debe considerar el impacto emocional sobre empleados penitenciarios, personal médico y familiares de las víctimas. Aclaró que su petición no pretende desconocer los delitos cometidos ni el sufrimiento de quienes perdieron a sus seres queridos.

Qué puede decidir el gobernador

En Florida, una condena a muerte y su ejecución son etapas distintas. Los tribunales imponen la sentencia y examinan las impugnaciones, mientras el gobernador interviene mediante la firma de la orden que establece cuándo debe cumplirse.

La legislación estatal dispone que ninguna sentencia capital puede ejecutarse sin esa orden y contempla requisitos relacionados con las apelaciones y el procedimiento de clemencia. La Corte Suprema de Florida ha reconocido un amplio margen de discreción del gobernador para seleccionar qué órdenes firma y cuándo lo hace.

Una pausa temporal no equivaldría a abolir la pena de muerte ni a revocar automáticamente las condenas. La propuesta busca detener su cumplimiento durante un período de evaluación, mientras las sentencias permanecerían vigentes.

Hasta que Donalds asuma el cargo, esas decisiones corresponden a la administración de Ron DeSantis. La petición tampoco modifica por sí misma las ejecuciones programadas para las próximas semanas.