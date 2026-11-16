lunes 16  de  noviembre 2026
OTRA SEMANA DE ALIVIO

La gasolina en Florida baja a $3.79: dónde está más barata

En Miami el galón regular cuesta $3.69, según AAA. El crudo cae por exceso de oferta mundial. Conozca los consejos para gastar menos en combustible

Precio de la gasolina en Florida baja.&nbsp;

Precio de la gasolina en Florida baja. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El precio de la gasolina en Florida bajó 20 centavos para situarse este lunes 16 de noviembre en 3.79 dólares el galón, según AAA. En Miami, la regular se vendía a 3.69 dólares. Es la segunda semana consecutiva de descenso en el estado.

La baja en el combustible coincide con la del petróleo crudo, que la Agencia Internacional de Energía (AIE) la atribuye a un exceso de oferta en el mercado mundial. El descenso se produce pese a la explosión de dos petroleros en el estrecho de Ormuz.

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En Miami, la gasolina regular cuesta este lunes 3.69 dólares el galón. La de grado medio se vende a 4.15 dólares y la premium, a 4.41 dólares.

Los precios son en promedio 20 centavos más bajos que los de la semana pasada.

¿Dónde está la gasolina más barata en Florida?

La gasolina más barata del estado se encuentra en Pensacola (3.28 dólares), Crestview-Fort Walton Beach (3.28 dólares) y Panama City (3.30 dólares).

Áreas metropolitanas con la gasolina más cara

Mientras que los precios más altos se registran en Gainesville (3.81 dólares), West Palm Beach-Boca Raton (3.79 dólares) y Fort Lauderdale (3.69 dólares).

Promedio nacional de la gasolina, por debajo de $4

En el país, el precio de la gasolina bajó de 4 dólares el galón por primera vez desde junio de 2026. Este lunes, el promedio nacional es de 3.81 dólares el galón, según AAA.

El precio del petróleo repercute en el precio de la gasolina. La actual volatilidad en los combustibles se debe a la crisis entre Irán y EEUU en el estrecho de Ormuz.

Por qué baja el precio del petróleo

El precio del barril de crudo también bajó. Esto ocurrió a pesar de que dos petroleros explotaron y se incendiaron en el estrecho de Ormuz al chocar con minas navales, según información del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, publicada este lunes y citada por el portal Oilprice.com. Los especialistas atribuyen la bajada del crudo a un informe reciente de la AIE donde se afirma que el mercado petrolero mundial vuelve a registrar un exceso de oferta.

Al cierre de esta edición , el barril de Brent se cotizaba a 94.45 dólares. El West Texas Intermediate (WTI) estaba en 87.69 dólares por barril. El pasado mes de octubre, el Brent promedió los 123 dólares el barril, mientras que el WTI superó los 102 dólares.

Cómo ahorrar gasolina: consejos de AAA

AAA recomienda planificar las rutas y combinar varias diligencias en un mismo recorrido para evitar viajes innecesarios.

También aconseja mantener una velocidad moderada y evitar las aceleraciones bruscas y los frenazos repentinos. Esas maniobras aumentan el consumo de combustible.

Sacar del vehículo los objetos pesados que no hagan falta reduce el esfuerzo del motor. Mantener los neumáticos con la presión recomendada también mejora el rendimiento.

Los conductores pueden usar aplicaciones móviles o el planificador AAA TripTik para comparar precios y encontrar estaciones más baratas.

AAA sugiere además preguntar si la gasolinera da descuento por pagar en efectivo. Algunos establecimientos cobran más cuando se paga con tarjeta de crédito.

[email protected]

FUENTE: AAA

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