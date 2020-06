Visiblemente molesto con un usuario identificado como Jesús García, quien lo llamó "traidor" y lo amenazó con su esposa e hija, Vázquez respondió que "no les van a hacer nada a mi mujer y a mi hija, yo sé que no, lo tuyo es tratar de intimidarme y de que yo me ponga así".

Luego, alterado, ripostó: "No te metas con la familia de la gente. Sé hombre y tírame a mí solo".

En respuesta a los que le llaman traidor y lo amenazan por "ridiculizar" a los burócratas cubanos expresó: "¿A quién traicioné? ¿A los que me dejaron sin trabajo, sin comida y sin sustento para mi familia? Yo no traicioné a nadie. Yo vine para donde me abrieron las puertas y me dieron trabajo".

"Si me botan hoy de Univista TV, me voy a limpiar pisos con tremenda dignidad, porque yo en Cuba vendí carne, pan con puerco, limpié botas y cuidé baños en el Coppelita de 25 y Malecón. Aquí no tengo que pasarle la lengua por las botas a nadie. Déjenme tranquilo, déjenme vivir", afirmó.

También dedicó unos minutos a hablar de su madre, que fue alfabetizadora y sufrió un derrame cerebral mientras trabajaba en una escuela durante la crisis económica de los años 90, ganando "menos de diez dólares al mes durante 30 años, y lo que tuvo en su vida fue un tocadiscos y un televisor en blanco y negro".

Facundo Vivir del cuento on Facebook Watch Posted by Facundo Vivir del cuento on Monday, June 29, 2020

Vázquez llegó en diciembre a Miami tras ser separado de su puesto en el programa de la televisión cubana Vivir del Cuento. La decisión provocó una fuerte polémica, e incluso la recogida de firmas para su restitución en el programa.

Numerosas personalidades solicitaron explicaciones sobre su despido, pero hasta el momento el único pronunciamiento claro desde la institución fue a través de una entrevista informal ofrecida por Rafael Pérez Insúa, director de Cubavisión, a una youtuber desconocida.

Su personaje de Facundo Correcto, que representaba a un dirigente revolucionario, fue sustituido por el de Felipe Recio, interpretado por Miguel Moreno, conocido por su personaje La Llave en el programa humorístico Deja que yo te cuente.