Antoni Belchi, periodista español que se abre paso en Miami

“Llegar aquí y de repente te ponen delante a personalidades de Hollywood, como Jenifer López, por ejemplo, es algo que me causó impresión. Pero yo venía con una idea clara en mi mente y era no hacer las típicas entrevistas, sino tratar de que me abrieran su corazón para lograr información interesante”, explicó.

Su presencia ha sido casi permanente en las ‘alfombras rojas’ de grandes eventos como los premios Óscar, al igual que en otras destacadas ceremonias asociadas con los premios Grammy Latino o los muy conocidos Billboard.

Además de la afamada cantante, actriz y productora Jennifer López, el reportero ha conversado con el actor Zac Efron y los cantantes Luis Fonsi, Maluma, Prince Royce, entre otros tantos que han hecho que las entrevistas de Belchi se lean en muchos países.

Con el paso de los años, Belchi se ha convertido en una de las jóvenes promesas del periodismo en español y sus crónicas en formato televisivo o escrito son vistas en el continente americano. También en Europa sus coterráneos siguen la carrera de este periodista que habla cuatro idiomas: español, catalán, inglés y francés.

Toni Belchi El periodismo en televisión, una de las facetas de Antoni Belchi. CORTESÍA

Nacido en Barcelona, Belchi tiene 33 años y un vasto recorrido por las lides de los medios de comunicación. En su hoja de vida muestra con orgullo el trabajo realizado para compañías noticiosas de gran prestigio como CNN Latino, Infobae, Mediaset, El País, ABC, Televisión Española, Estrella TV y France 24, entre otras.

La pasión que tiene por el oficio lo ha llevado a cubrir un gran número de eventos noticiosos en Estados Unidos y el Caribe: desastres naturales como los huracanes Harvey e Irma, los tiroteos en Las Vegas o Parkland, la muerte del dictador Fidel Castro o los funerales del cantante José José.

Sobre el fallecimiento del cantante mejicano, Belchi rememora que pudo viajar con los familiares del llamado ‘Príncipe de la Canción’, en un avión de la Fuerza Aérea de México, “esa fue una experiencia inolvidable” que le trajo reconocimiento internacional.

Asegura que también le gustan los breaking news o ‘noticias en caliente’. “Tener que desplazarme a un sitio por un huracán o un tiroteo, que no es nada agradable, por supuesto, es una descarga de adrenalina que me hace dar cuenta de que el periodismo sirve para algo”.

Se considera un pionero del periodismo multimedia en español. Desde 2010 ha impulsado varios proyectos, en los que se mezclan elementos del periodismo tradicional con las nuevas tecnologías. “Ha sido un cambio muy necesario gracias a las plataformas en línea”, apuntó.

Estados Unidos le abrió las puertas a este reportero venido de la ‘Madre Patria’ y desde aquí ha estado contando para toda la audiencia hispanohablante los acontecimientos más importantes de la última década. Confía en seguir trabajando para narrar todo lo que pasa en este país y el Caribe, con un estilo fresco, propio del periodismo moderno.

Entre sus metas existe una que le “quita el sueño” y es poder realizar un reportaje en la base de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba. “Esa es una de mis asignaturas pendientes”, puntualizó.

