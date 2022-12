Apuntalar la maltrecha red de seguros de viviendas

Básicamente, la norma adoptada añade 1.000 millones de dólares al fondo de reaseguro, reduce los costos de litigios y obliga a clientes de Citizens a tener cobertura adicional para inundaciones e incluso aceptar oferta de seguro cuyo precio no exceda el 20%.

La nueva norma, que será ley tan pronto el gobernador Ron DeSantis la ratifique, cesa la responsabilidad de pagar honorarios a los abogados que ganen casos y aumenta la supervisión estatal a las aseguradoras tras el paso de un huracán.

Aprobada

La medida fue adoptada por ambas cámaras del Congreso estatal en sesión extraordinaria.

“Los pasos tomados esta semana por el Congreso de Florida son otro paso para abordar los problemas relacionados con el seguro de propiedad”, declaró la senadora republicana Ileana García, por medio de un comunicado, quien votó no a la propuesta de ley.

“Desafortunadamente, este proyecto de ley no responsabiliza a quienes hacen cosas mal hecha en ambos lados: los abusos de las compañías de seguros y los litigios fraudulentos”, añadió.

“Las preocupaciones de los propietarios de viviendas de mi distrito no se reflejan en esta legislación. Por esta razón, no voté a favor. Estoy ansiosa por revisar todas las opciones que protegen a los consumidores para que no estén a merced de la compañía de seguros o de los litigantes por temor a perder sus hogares”, subrayó.

Quienes apoyan la resolución plantean que el estado necesita estabilizar el mercado para que las compañías de seguros permanezcan.

“A medida que estas reformas se llevan a cabo y se abren camino a través del proceso de fijación de tarifas, creo absolutamente que reducirá sus costos”, aseguró el senador estatal republicano Jim Boyd, quien patrocinó el proyecto de ley.

“Si bien es posible que no suceda hoy, creo que tendremos un alivio en las tasas a medida que avancemos en el futuro”, añadió.

Problemas

El mercado de seguros de viviendas en Florida ha tenido múltiples problemas en los últimos años, desde aseguradoras con supuestos problemas financieros y aumentos de tarifas, a miles de propietarios buscando donde asegurar sus propiedades contra huracanes.

A esto suman las pérdidas millonarias que ocasionan tormentas y huracanes, así como reclamaciones fraudulentas que logran materializarse por falta de controles superiores.

De hecho, las primas a pagar cada año han aumentado a más de 4.200 dólares, que es el triple del promedio nacional.

Alrededor del 12 % de los propietarios de viviendas en el estado no tienen seguro de propiedad, en comparación con el promedio nacional del 5 %, según el Instituto de Información de Seguros, una organización de investigación financiada por la industria de seguros.

Esta sesión extraordinaria se produce después de que el huracán Ian azotara la costa suroeste de la península a fines de septiembre y causara pérdidas estimadas entre 40.000 y 70.000 millones de dólares.

“Los propietarios de viviendas están siendo aplastados en este momento por el costo de la vivienda y los costos del seguro”, comentó el senador estatal demócrata Darryl Rouson.

“Cualquier acción que no aborde la inestabilidad y los costos para el consumidor y que no brinde un alivio significativo a corto plazo para los asegurados, no es suficiente”, añadió.

Las enmiendas demócratas fueron rechazadas por la mayoría republicana y después de varias horas de debate la propuesta inicial fue adoptada.

jhernandez@diariolasamericas.com

@JesusHdezHquez