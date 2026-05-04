Arrestan a hombre en Hialeah por apuñalamiento sin vínculo previo con la víctima

MIAMI. - Un hombre fue arrestado el domingo en Hialeah tras presuntamente apuñalar a otro en lo que sería un ataque sin relación previa entre las partes, de acuerdo con información policial.

El detenido, Karel Diaz Gonzalez, de 46 años, enfrenta un cargo de intento de homicidio en segundo grado con un arma mortal. Fue arrestado el domingo y permanece bajo custodia sin derecho a fianza, según registros judiciales.

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El incidente ocurrió en una vivienda ubicada en el bloque 767 de la 2 avenida del West, donde agentes respondieron a un reporte de apuñalamiento. Al llegar, encontraron a la víctima en el suelo mientras familiares intentaban contener el sangrado de múltiples heridas, incluidas lesiones en la cabeza y el cuerpo.

El herido indicó a los agentes que no conocía a su agresor y que el ataque ocurrió sin provocación previa.

Paramédicos trasladaron a la víctima al Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial Hospital, donde fue sometida a una intervención quirúrgica por una herida de arma blanca en la parte baja de la nuca, con lesiones que ponían en riesgo su vida.

Durante la inspección de la escena, los agentes siguieron un rastro de sangre que los condujo hasta una funda de cuchillo en el jardín delantero de una residencia cercana, además de manchas hemáticas en la entrada de un apartamento en la calle 7 del noroeste.

Al tocar la puerta de esa vivienda, el sospechoso salió al encuentro de los oficiales con restos de sangre visibles y manifestó que había sido atacado primero.

No obstante, grabaciones de cámaras de vigilancia revisadas por los investigadores mostraron una secuencia distinta. En las imágenes se observa al acusado conversando con la víctima antes de ingresar a su residencia, de donde salió poco después con un cuchillo de cocina de gran tamaño en lo que los investigadores describen como una “posición de ataque”. Acto seguido, corrió hacia el otro hombre, quien intentó escapar.

El arma presuntamente utilizada fue recuperada más tarde debajo de un vehículo estacionado en las cercanías.

Tras su arresto, Diaz Gonzalez compareció ante un juez, quien ordenó su detención sin derecho a fianza y le asignó un defensor público mientras avanza el proceso judicial.