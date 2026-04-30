jueves 30  de  abril 2026
SUCESO

Arrestan a un hombre en Miami tras disparar contra auto por llevar una bandera de EEUU

El sospechoso aseguró que lo ocurrido era “un acto de guerra” y habría perseguido a las víctimas, intentado arrancar el emblema del vehículo y efectuado un disparo; enfrenta cargos por intento de asesinato y agresión agravada

David Allen Snyder Jr., de 33 años

David Allen Snyder Jr., de 33 años

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Un episodio armado en el sur de Miami-Dade terminó con un arresto y múltiples cargos graves luego de que un hombre presuntamente persiguiera a otro conductor, intentara retirar una bandera estadounidense de su vehículo y abriera fuego en plena vía.

El detenido fue identificado como David Allen Snyder Jr., de 33 años, quien enfrenta acusaciones que incluyen intento de asesinato en segundo grado, agresión agravada con arma mortal y uso indebido de un arma de fuego, de acuerdo con registros del sistema correccional del condado.

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Según el informe policial, agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) respondieron a una llamada de emergencia por un altercado en la zona de la cuadra 25200 de South Dixie Highway. Al llegar, uno de los oficiales observó al sospechoso apuntando con un arma hacia otro automóvil.

Tras recibir órdenes verbales, el individuo depuso el arma y fue detenido en el lugar sin que se reportaran heridos.

Las víctimas relataron que el incidente comenzó mientras estaban detenidas en un semáforo, cuando el acusado intentó arrancar la bandera estadounidense colocada en su carro. Al alejarse para evitar el contacto, aseguran que fueron perseguidas y encañonadas en varias ocasiones.

Minutos después, ya en el estacionamiento de un centro comercial cercano, se escuchó una detonación, lo que elevó la gravedad del hecho.

En el auto del sospechoso, los agentes hallaron un arma de fuego y un casquillo percutido, consistente con un disparo reciente.

El reporte oficial también recoge una declaración espontánea del acusado al momento de ser colocado en la patrulla, cuando afirmó que lo ocurrido era “un acto de guerra”.

La investigación continúa abierta.

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