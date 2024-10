Arrestan a exdirector de campaña de Alex Otaola acusado de mantener relaciones sexuales con un menor

La presunta víctima, un menor de 17 años, acusa a Santana de tener relaciones sexuales con él y “mostró a los agentes imágenes lascivas y un video para corroborar sus acusaciones”, afirma el atestado del arresto.

Según la presunta víctima, Santana, de 34 años, y él se conocieron en la red social Instagram, “donde el acusado se puso en contacto con la presunta víctima a través de mensajes directos”.

El pasado 12 de mayo, la presunta víctima y el acusado quedaron para reunirse en una casa de un amigo de la familia. “Cuando llegó el acusado en un Nissan, el menor entró en el auto y hablaron un rato y luego el acusado lo besó en la boca y comenzó a acariciarle…”, dice el documento del arresto.

A partir de ese momento, establecieron una relación sistemática, en la que el acusado, presuntamente, le dio a probar Poppers, - nitrito de amilo -, una droga recreativa que se inhala para relajar los músculos y aliviar el dolor durante la actividad sexual.

Sobre el suceso, Otaola comentó lo siguiente en su programa de Facebook “Contesta esta”: “Yo no tengo control sobre la vida de mis empleados. Somos una familia y nos llevamos bien, pero más allá de eso, yo no permito ni tolero un acto que sea ilegal o moralmente cuestionable”.

El influencer dijo que quería resaltar “la intención de mucha gente de salpicarme a mi tras esto”.

“Yo no tenía conocimiento de la existencia de estas relaciones. No conozco la vida privada de mis trabajadores. No tengo ningún tipo de control de las personas que trabajan conmigo, después que dejan de trabajar conmigo. No los estoy controlando”, subrayó

Después agregó: “Todo el mundo está advertido de que está bajo escrutinio, que está bajo la mirada inquisidora. Saben que si no pueden dañarme a mi van a tratar de dañarlos a ellos. Entonces todo el mundo que trabaja conmigo sabe el riesgo que está corriendo”.

El influencer de origen cubano se postuló para alcalde de Miami-Dade en las pasadas elecciones de agosto pasado, solo pudo alcanzar el 12% de los votos.

La mayoría de edad en EEUU es a partir de 21 años. La edad de consentimiento en Florida para tener relaciones sexuales consentidas es a partir de los 18 años. Tener relaciones con un menor de 18 años se considera un delito. A menudo, a las personas condenadas por delitos con menores se les exige que se registren como delincuentes sexuales.

Las sentencias por los cargos que enfrenta Santana van desde los 5 a 15 años de privación de libertad, cada uno. De ser hallado culpable de ambos cargos, podría ser enviado a la cartel por, al menos, diez años.

La presunta víctima y el acusado fueron juntos a la playa, por lo que otras ciudades podrían presentar nuevos cargos en su contra.

