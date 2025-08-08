Chase alerta sobre estafas a estudiantes en el regreso a clases: pérdidas superan los $55 millones en 2024

Alertan sobre el incremento de estafas dirigidas a jóvenes en Estados Unidos

MIAMI.- En el marco del regreso a clases 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y expertos de Chase alertan sobre el incremento de estafas dirigidas a jóvenes en Estados Unidos . Según datos oficiales, en 2024 se registraron más de 30.000 casos entre menores de 19 años, con pérdidas que superaron los 55 millones de dólares.

Las autoridades recomiendan a padres y estudiantes extremar precauciones, ya que los estafadores emplean técnicas cada vez más sofisticadas para obtener información personal, robar dinero y comprometer la seguridad digital.

Un blanco fácil en temporada escolar

El regreso a clases no solo implica compras de útiles y ajustes académicos, sino también un incremento de la actividad delictiva. Según la FTC, las modalidades más comunes incluyen:

Robo de identidad estudiantil: mediante correos electrónicos falsos (phishing) que suplantan a instituciones educativas para obtener datos personales o contraseñas.

mediante correos electrónicos falsos (phishing) que suplantan a instituciones educativas para obtener datos personales o contraseñas. Fraudes en becas y ayudas financieras: ofertas inexistentes que solicitan información o pagos por adelantado.

ofertas inexistentes que solicitan información o pagos por adelantado. Tiendas falsas de útiles y libros escolares: portales en línea que no entregan los productos comprados.

portales en línea que no entregan los productos comprados. Engaños en renta de habitaciones: anuncios fraudulentos de propiedades que no existen o ya están ocupadas.

anuncios fraudulentos de propiedades que no existen o ya están ocupadas. Suplantación de técnicos escolares: delincuentes que buscan instalar software malicioso en dispositivos.

delincuentes que buscan instalar software malicioso en dispositivos. Falsas ofertas de empleo: vacantes inexistentes que piden datos bancarios.

Cómo operan los estafadores

Los delincuentes acceden ilegalmente a bases de datos escolares, crean sitios web y anuncios falsos, y envían mensajes o correos electrónicos con apariencia legítima. De acuerdo con Chase, “los estafadores acceden a bases de datos escolares para obtener información de los estudiantes y enviar correos electrónicos de suplantación (phishing), haciéndose pasar por instituciones educativas y convencerlos de entregar datos personales o claves de acceso”.

Recomendaciones para prevenir fraudes

Chase y la FTC sugieren a estudiantes y padres:

No usar redes Wi-Fi públicas para trámites personales.

Comprar únicamente en tiendas oficiales.

Ignorar y bloquear llamadas o mensajes de números desconocidos.

No enviar dinero a personas o empleadores no verificados.

Proteger documentos importantes y monitorear cuentas financieras.

Activar alertas de crédito e identidad.

No otorgar acceso remoto a dispositivos.

Herramientas y denuncias

Para reforzar la protección, Chase ofrece el servicio Credit Journey, que brinda monitoreo gratuito de crédito e identidad incluso para quienes no son clientes.

La FTC insta a reportar cualquier intento de fraude en su página oficial y consultar recursos de educación financiera disponibles en bancos y organizaciones especializadas.

