Arte ecológico que promueve la conciencia sobre el cambio climático

“Siendo un niño veía a mi padre canalizar por medio del arte todo su dolor y frustración como exiliado. Y esa experiencia me permitió entender -a temprana edad- que el arte constituía mucho más que un simple objeto decorativo, y sumergiéndome en exposiciones y tertulias, logré concebir el arte como una forma de expresión, y como una manera de convocar, promover el pensamiento crítico, y crear con ciencia”, comentó Xavier Cortada a HUELLA ZERO, quien es considerado pionero y un referente del arte ecológico, razón por la que ha sido reconocido por periódicos como The New York Times, y merecedor de innumerables premios, entre los que destaca el Premio Capital Creativo 2022.

“Nací en Albany, Nueva York, pero me trajeron a Miami cuando tenía tres años. Así que he sido testigo de los problemas medioambientales de la ciudad, y he visto cómo estos se han agudizado a causa del desmedido crecimiento de la ciudad, que muchas veces no es regulado de una forma que privilegie el bienestar integral medioambiental de los residentes”, expuso el artista que trabajó en proyectos comunitarios para combatir la delincuencia, la violencia y la drogadicción juvenil y más tarde comenzó a realizar murales y proyectos artísticos con jóvenes vulnerables, víctimas de violencia social y racial.

Estas experiencias lo llevaron a recorrer seis continentes utilizando el arte al servicio del medioambiente, y que fueron la base para que hoy pueda promover proyectos socialmente comprometidos, en los que las comunidades se convierten en parte fundamental de su proceso creativo.

Arte con propósito

Durante el año 2006, Xavier Cortada se posicionó como artista ecológico con una de sus obras cubres titulada Reclamation Project, o Proyecto de recuperación, una iniciativa comunitaria en la que -por medio de intervenciones artísticas- la comunidad participó en la reforestación de los manglares.

“Llevé a residentes de Miami a bosques de manglares para que entendieran la importancia de estos ecosistemas, y para que recogieran semillas. Posteriormente, ellos depositaron esas semillas en vasos que se expusieron como piezas de arte en diferentes negocios de Miami Beach. Y al cabo de varias semanas, recogimos esas plantas y las llevamos a la bahía como parte de un proyecto en el que se sembraron más de 25 acres de manglares en Miami-Dade”, recordó el artista, que inició un movimiento que por medio del arte ecológico hoy llega a diversas escuelas, universidades, y museos de todo el país.

Años más tarde, y tras una extensa carrera de servicio social como líder comunitario y educador, Xavier Cortada presentó proyectos como The Underwater [Bajo el agua], Letters to the Future [Cartas al futuro], Hot for Hialeah [Ardiente por Hialeah], y recientemente Keep Cool Miami-Dade [Mantén fresco a Miami-Dade]. Obras de arte vanguardistas, sorprendentes, e innovadoras que incluyen propuestas performáticas con personas de la tercera edad friendo huevos en paneles solares de Hialeah, y vendedores ambulantes utilizando toallas que llevan impresas sus pinturas, como un modo de contrarrestar los efectos del calor y visibilizar a la población más afectadas por este fenómeno.

“Como artista, busco demostrar la vulnerabilidad y la fragilidad del planeta en el que vivimos. Sin alarmar, pero diciendo la verdad. Y mi misión es que la comunidad sea parte de mi obra. Por eso hemos creado una plataforma en la que como parte de una misma comunidad nos hacemos responsables y nos involucramos en los problemas que acontecen”, dijo el líder de Fundación Cortada, entidad que promueve experiencias a través de los proyectos artísticos socialmente comprometidos, que movilizan a las comunidades hacia la acción colectiva en torno a la crisis climática.

“La mayor dificultad que tenemos, es que todo el mundo cree que lo que pasa con el medioambiente está fuera de su control, y que la responsabilidad es del gobierno o de los empresarios. Y no es así, la responsabilidad es de todos, y mi misión como artista es romper ese paradigma a través del arte, para que todos nos movilicemos y tomemos acción a tiempo, porque si no lo hacemos, las consecuencias van a ser desastrosas”, expuso el creador que es artista residente del jardín botánico Pinecrest Garden, conferencista, y académico de la Universidad de Miami.

“Somos seres sociales que vivimos en comunidad. Nos tenemos que amar y respetar los unos a los otros, incluso a las generaciones que no han nacido. Si no lo hacemos, seguirá propagándose esta ruptura y desintegración que afecta a la humanidad y a nuestro planeta”, finalizó el artista.

Si quieres saber más de Xavier Cortada y conocer su obra visita www.cortada.com en internet.