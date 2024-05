Fundaciones en Miami se unen por la seguridad al navegar

Álex Álvarez, creador de la The LA6 Lucas Álvarez Foundation.

Nelson Albareda, CEO de Loud And Live, habla sobre la iniciativa Beacon of Light at Sea.

MIAMI.- Con el skyline de Miami como telón de fondo, desde el muelle del Marine Stadium en Key Biscayne, ejecutivos y líderes comunitarios anunciaron una alianza entre tres organizaciones, liderada por la fundación de Loud And Live, con el fin de concienciar y educar sobre la seguridad a bordo de embarcaciones .

Pero el brazo filantrópico de la compañía de mercadeo y entretenimiento ya llevaba un año trabajando en reunir esfuerzos para ayudar a prevenir este tipo de accidentes, que suelen ocurrir con frecuencia en una ciudad como Miami. La iniciativa lleva por nombre Beacon of Light at Sea (Faro de Luz en el Mar).

“Hoy nos reunimos aquí en solidaridad por una causa digna y querida por todos nosotros: la seguridad y la conciencia en la navegación. Nuestra misión es causar un cambio positivo y dejar un impacto indeleble en las comunidades locales y nacionales que servimos. Somos apasionados y estamos comprometidos a utilizar nuestros recursos en todos los ámbitos, a nivel local y nacional”, dijo Nelson Albareda, CEO de Loud And Live ante los medios.

“Llevábamos un año trabajando en esta iniciativa. Esto estaba planeado antes de la tragedia que ocurrió el fin de semana, nos da mucha lástima con la familia. La idea es que tenemos que unirnos como comunidad y como industria para llevar ese mensaje de responsabilidad cada vez que estamos en un barco. La idea es salvar vidas”, agregó el ejecutivo al contestar si esta iniciativa surge a raíz de la reciente tragedia.

Sobre en qué consiste la alianza, Albareda explicó:

“Estamos trayendo a tres fundaciones, que tienen diferentes misiones, pero la misión básica es crear conciencia sobre la responsabilidad que tenemos cuando estamos en embarcaciones. Este programa es para ser una sola voz. Y no solo de estas fundaciones, también de políticos, lideres comunitarios y de cualquier otra organización que se quiera unir a esa misión. Además, nuestra fundación va a dar contribuciones a cada una de estas tres fundaciones”.

Las organizaciones que se unen a Loud And Life en esta labor salvavidas son The LA6 Lucas Álvarez Foundation, The Lucy Fernández Foundation y la Mónica Burguera Foundation. Las tres fueron marcadas por una tragedia de esta índole.

Álex Álvarez, padre de Lucas, quien falleció en un accidente de bote, estuve presente en representación de la fundación.

“Fue mi hijo Lucas Álvarez quien murió, entonces mi esposa Liz, mi otro hijo, Lance, y yo decidimos abrir la fundación Lucas Álvarez LA6 para crear conciencia sobre la navegación”, dijo Álvarez.

“También proveemos becas a quienes desean estudiar oficios, desde plomería, mecánica o electricidad, porque creemos que este país los necesita. Mi hijo era increíble con las manos quería ir a la escuela técnica. Pero la seguridad en la navegación está en el centro de todo, porque al igual que Lucy Fernández, Mónica y Lucas, y ahora la jovencita que murió, creo que estos chicos han sido corderos sacrificados. Y no importa cómo o por qué, lo que importa es que pasó y estamos tratando de evitar más sacrificios”, añadió.

Por su parte, Raquel Regalado, comisionada de Miami-Dade por el distrito 7, dijo que se ha propuesto abogar por un cambio en ley para penalizar a quienes provoquen accidentes de bote que causen fatalidades.

“Voy a traer una propuesta a la Comisión del Condado para apoyar un cambio en la ley estatal, y que sea igual a la que cambiamos recientemente. Cuando una persona le da a un peatón con un carro y se fuga, la penalidad es una felonía”, señaló Regalado.

“Estamos trabajando con el estado para que sea lo mismo cuando ocurre con una embarcación. En esta última tragedia, uno se pregunta y si hubiera parado y ayudado a Ella. Todos los casos son diferentes, pero con este último tenemos que empezar a educar sobre la seguridad en las embarcaciones”, agregó la comisionada.

Asimismo, Regalado recalcó la importancia de que existan alianzas como estas.

“Aquí en Miami-Dade nos criamos alrededor del mar, y por eso es importante juntar a estas organizaciones que están haciendo un trabajo fenomenal, algunas por década, con el apoyo de la industria, para que se sepa que no hay conflicto. La industria marina y las fundaciones quieren lo mismo. Nadie quiere una tragedia más en el condado Miami-Dade. Queremos que las personas disfruten de nuestro paraíso, sin tener que lamentar el fallecimiento de un niño”.

Además de emprender iniciativas altruistas como Beacon of Light at Sea, Loud And Live produce el SoFlo Boat Show, que se celebra del 17 al 19 de mayo en el Marine Stadium.