Aumenta la controversia sobre revisión de libros en escuelas públicas

MIAMI .- Entre las múltiples leyes que fueron adoptadas por el Congreso de Florida en 2022 destacan Stop WOKE y Parental Rights in Education, que abogan por regularizar ciertas normas relacionadas con la educación pública. No obstante, hay voces que aprueban y otras que discrepan de las normas adoptadas por el cuerpo legislativo del estado, respecto al uso de ciertos libros en las clases.

Bajos estos estatutos, ciertos libros, más de un millón según educadores, serían revisados porque, acorde con las nuevas leyes y el gobernador Ron DeSantis “en Florida educamos, no adoctrinamos. Y lo otro sería ir en contra de nuestros estándares. Mucha gente está de acuerdo con eso en otros estados. Fuimos los únicos que tuvimos la columna vertebral para levantarnos y hacerlo, porque te insultan y te acusan de demagogia cuando lo haces”.

Entretanto, una comisión, asignada por el estado de Florida, evalúa una serie de libros para dictar si cumplen con la ley estatal.

No está claro aún quién ni cómo se seleccionan los libros para revisar, pero lo que sí se sabe es que el distrito escolar del condado Duval, donde se encuentra la ciudad Jacksonville, retiró de las aulas un numero de libros ante el temor de ser amonestados o incluso que los maestros sean suspendidos.

"Según lo exige la ley estatal, estamos en proceso de que especialistas certificados revisen todos los libros de la biblioteca del salón de clases", comunicó Tracy Pierce, jefa de mercadeo y relaciones públicas de las Escuelas Públicas del Condado de Duval.

"Hay aproximadamente 1,6 millones de libros en las bibliotecas de nuestras aulas y centros multimedia que deben ser revisados por un especialista certificado", señaló.

Ni Miami-Dade, ni Broward, ni Palm Beach han tomado medidas al respecto, a la espera, tal vez, de instrucciones.

Según la organización PEN America, adscrita a la organización internacional PEN International, que vela por la libertad, la amistad y la cooperación intelectual entre poetas, ensayistas y novelistas, entre los libros retirados en Duval, dedicados a los más menores, están Roberto Clemente: Pride of the Pittsburgh Pirates, y Celia Cruz, Queen of Salsa, que resaltan la exitosa vida de dos grandes figuras de la cultura hispánica.

El libro sobre Clemente aborda mayormente la infancia del pelotero en Puerto Rico, sus logros y trabajo caritativo, sin obviar, en un par de páginas, el racismo que sufrió durante su ascendente carrera.

“Eso no lo pude dejar fuera”, comentó el autor de la biografía, Jonah Winter.

En el caso de Celia Cruz, el libro titulado Celia Cruz, Queen of Salsa, la situación podría ser diferente.

“Sobre Celia hay más de cinco libros escritos para niños”, declaró el albacea del legado de la cantante cubana, Omer Pardillo, a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Lo único que pudiera tener un significado político es que Celia tuvo que salir del país que nació tras el triunfo de la revolución”, el comienzo de la dictadura que vino después.

Entretanto, DIARIO LAS AMÉRICAS continúa indagando sobre el tema y busca más opiniones al respecto.