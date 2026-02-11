Salón Náutico Internacional de Miami sube el telón de su evento por cinco días

Los espectáculos y exhibiciones de botes suelen convocar a una gran cantidad de seguidores en la ciudad de Miami.

Dos grandes eventos de botes en uno. Ese aliciente engalanará el Salón Náutico Internacional de Miami 2026 , que tendrá lugar entre el 11 y 15 de febrero, y que promete causar una verdadera revolución entre los seguidores de estas espectaculares embarcaciones.

El Miami International Boat Show y el Miami Yacht Show , que históricamente han sido dos salones separados que atraían a un gran número de asistentes al sur de la Florida, han unido sus fuerzas para crear este evento de cinco días, en el que se tiene previsto exhibir desde kayaks hasta superyates, pasando por innovaciones marinas.

La cita, que se llevará a cabo en Miami Beach y Downtown Miami, contará con una parte terrestre y otra marina. La primera se celebrará en el Centro de Convenciones de Miami Beach y en el Pride Park, mientras que la segunda tendrá lugar en Sea Isle Marina, One Herald Plaza, Museum Park Marina e IGY Yacht Haven Grande at Island Gardens.

Ubicación del Salón Náutico de Miami 2026

El evento se celebra en varios lugares emblemáticos de Miami, lo que garantiza una experiencia dinámica para los visitantes.

Centro de Convenciones de Miami Beach - Exposiciones cubiertas en las que se muestra tecnología para yates, accesorios y servicios náuticos.

Venetian Marina - Exhibición de yates de alta gama y embarcaciones auxiliares de lujo.

Museum Park Marina - El centro neurálgico de los grandes yates y las marcas náuticas exclusivas.

Superyacht Miami en Yacht Haven Grande - Un escaparate dedicado a los superyates de lujo, que ofrece visitas privadas y oportunidades de establecer contactos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bob Hewes Boats (@bobhewesboats)

Desde elegantes superyates hasta embarcaciones auxiliares de última generación, el Salón Náutico de Miami presenta una variada selección de embarcaciones, lo que lo convierte en el destino perfecto para quienes buscan comprar o simplemente admirar los últimos diseños de los mejores astilleros.

Una experiencia de lujo

Los visitantes pueden explorar: