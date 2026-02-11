miércoles 11  de  febrero 2026
DEPORTES

Salón Náutico Internacional de Miami sube el telón de su evento por cinco días

El Miami International Boat Show y el Miami Yacht Show, que históricamente han atraído a muchos espectadores, unieron sus fuerzas para crear este evento

Los espectáculos y exhibiciones de botes suelen convocar a una gran cantidad de seguidores en la ciudad de Miami.

Los espectáculos y exhibiciones de botes suelen convocar a una gran cantidad de seguidores en la ciudad de Miami.

Sílvio Campos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Dos grandes eventos de botes en uno. Ese aliciente engalanará el Salón Náutico Internacional de Miami 2026, que tendrá lugar entre el 11 y 15 de febrero, y que promete causar una verdadera revolución entre los seguidores de estas espectaculares embarcaciones.

El Miami International Boat Show y el Miami Yacht Show, que históricamente han sido dos salones separados que atraían a un gran número de asistentes al sur de la Florida, han unido sus fuerzas para crear este evento de cinco días, en el que se tiene previsto exhibir desde kayaks hasta superyates, pasando por innovaciones marinas.

Lee además
Imagen referencial. 
PREOCUPACIÓN

Alarmante incremento de casos de chikungunya en Miami-Dade, lo asocian con Cuba
Selección de imágenes: Once upon my mother, Lucky star, Jerusalem ´67, A letter to David and The sea. 
CINEMATOGRAFÍA

Festival de cine judío en Miami premia a los mejores filmes proyectados

La cita, que se llevará a cabo en Miami Beach y Downtown Miami, contará con una parte terrestre y otra marina. La primera se celebrará en el Centro de Convenciones de Miami Beach y en el Pride Park, mientras que la segunda tendrá lugar en Sea Isle Marina, One Herald Plaza, Museum Park Marina e IGY Yacht Haven Grande at Island Gardens.

Ubicación del Salón Náutico de Miami 2026

El evento se celebra en varios lugares emblemáticos de Miami, lo que garantiza una experiencia dinámica para los visitantes.

  • Centro de Convenciones de Miami Beach - Exposiciones cubiertas en las que se muestra tecnología para yates, accesorios y servicios náuticos.
  • Venetian Marina - Exhibición de yates de alta gama y embarcaciones auxiliares de lujo.
  • Museum Park Marina - El centro neurálgico de los grandes yates y las marcas náuticas exclusivas.
  • Superyacht Miami en Yacht Haven Grande - Un escaparate dedicado a los superyates de lujo, que ofrece visitas privadas y oportunidades de establecer contactos.
Embed

Desde elegantes superyates hasta embarcaciones auxiliares de última generación, el Salón Náutico de Miami presenta una variada selección de embarcaciones, lo que lo convierte en el destino perfecto para quienes buscan comprar o simplemente admirar los últimos diseños de los mejores astilleros.

Una experiencia de lujo

Los visitantes pueden explorar:

  • Más de 1.000 yates y embarcaciones en exposición, desde yates a motor de altas prestaciones hasta veleros de última generación.
  • Lo último en tecnología náutica, diseño de yates y productos de lujo para su estilo de vida.
  • Eventos privados, experiencias VIP y oportunidades de establecer contactos con las principales marcas de yates del mundo.
Temas
Te puede interesar

Dariel Fernández lanza página de transparencia sobre negocios vinculados al régimen de Cuba en Miami-Dade

Entre aplausos, emoción y sueños cumplidos abrió sus puertas el Teatro Miami en Medley

Carnaval Miami inicia su temporada 2026 con anuncios clave sobre su programación principal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tamara Sujú, Luis Almagro y Fredo Arias-King, directivos del Instituto Casla.
ESCENARIO REGIONAL

Almagro y Sujú califican de "trampa" amnistía en Venezuela y aseguran que caída de Maduro arrastrará a Cuba

Agentes federales arrestan a unos de los instigadores profesionales de la violencia contra ICE.
CONGRESO DE EEUU

Jefes de Inmigración responden a campaña de difamación de demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee, Florida. 
MENOS TRÁMITE

Florida impulsa reforma para agilizar papeleo de las pequeñas herencias

El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, aborda el tema de las empresas con vínculos con el régimen de la Habana. 
LUZ Y TAQUÍGRAFO

Dariel Fernández lanza página de transparencia sobre negocios vinculados al régimen de Cuba en Miami-Dade

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán
Imagen de la escuela de secundaria en Tumbler Ridge en la que al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó, según informó la Policía
SUCESO

Tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá

Turistas montando en un coche en La Habana, Cuba.
CRISIS

Aerolínea venezolana suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

El padre Fernando Hería.
OBITUARIO

Fallece Fernando Hería, el "cura guajiro" que cambió los tribunales por el altar

El hallazgo tuvo lugar hace tres años, cuando un jardinero encontró semienterrada la maleta en la que se encontraban restos óseos de una persona pendiente de identificar.
INVESTIGACIÓN

España pide colaboración para identificar a una mujer hallada en una maleta en Benahavís