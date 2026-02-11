Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Samara Joy, ganadora del premio al Mejor Álbum Vocal de Jazz por "Portrait", posa en la sala de prensa durante la 68.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

El jueves 12 de febrero, la cantante ganadora del Grammy, Samara Joy, interpretará canciones de su último álbum, Portrait. Originaria del Bronx, Joy es una intérprete del jazz y heredera del sonido, la técnica y el carisma que definieron a sus referente de la música. Más información en www.arshtcenter.org.

El tenor Juan Diego Flórez, aclamado por Luciano Pavarotti como el Rey de los Do Altos, llega al Knight Concert Hall para ofrecer un recital que combina virtuosismo técnico con humanidad. Domingo 15 de febrero. Más información en www.arshtcenter.org.

Teatro

La 4ta Pared

La obra Cartas de Amor, de A. R. Gurney, narra la historia de Andrés Paz Soldan III y Melissa Gardner, dos amigos de la infancia que se comunican durante más de 40 años a través de notas, postales y cartas. La pieza estará el 13, 15, 20 y 22 de febrero en los espacios de La 4ta Pared. Más información en www.ticketplate.com.

The Box Events

En Confesiones de Amor y Boleros, la célebre Elba Escobar abre su corazón y su voz, entrelazando con humor y pasión sus propias historias de amor y desamor, mientras revive los boleros que marcaron cada etapa. Sábado 14 de febrero. Más información en www.ticketplate.com.

Artes Visuales

Wynwood’s Art Walk

Este sábado 14 de febrero, de 12:00 p.m. a 11:00 p.m., el Distrito de las Artes de Wynwood invita a residentes y visitantes a celebrar San Valentín visitando galerías y museos de renombre mundial, descubriendo experiencias inmersivas, conociendo sus tiendas locales y conectando con la vibrante comunidad creativa de Miami.

En el PAMM

Mundos Separados es una exposición se presenta en tres capítulos sucesivos, y cada uno destaca un video de un artista distinto: Cao Fei, Cécile B. Evans y Guerreiro do Divino Amor. Cada audiovisual es un viaje por realidades alternas donde se difuminan las fronteras entre lo real, lo virtual y lo imaginado. La instalación se puede visitar hasta el 1 de marzo en el Pérez Art Museum Miami. Para más información www.pamm.org.

Letras

Books & Books

El domingo 15 de febrero Coral Gables acogerá la presentación de The Navigator's Letter, un encuentro con la autora Jan Cress Dondi. La obra narra una historia real de la Segunda Guerra Mundial que explora temas de amistad, destino y supervivencia. Más información www.eventbrite.com.