Carnaval Miami inicia su temporada 2026 con anuncios clave sobre su programación principal

Presidencia y miembros del Club Kiwanis junto a directivos del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood junto a la reina y los artistas de esta edición en el lanzamiento oficial de Carnaval Miami.

Hollywood, Florida. - Carnaval Miami dio inicio oficial a su temporada 2026 con una conferencia de prensa exclusiva celebrada este martes 10 de febrero en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida, donde se revelaron los primeros detalles de uno de los eventos culturales más emblemáticos de la región.

El encuentro, organizado por el Club Kiwanis de la Pequeña Habana y dirigido únicamente a medios de comunicación, reunió a líderes comunitarios, representantes del sector empresarial, artistas e invitados especiales para presentar la visión y programación preliminar de la nueva edición del evento.

Durante la conferencia, el presidente de la institución, Thomas Falcon, encabezó los anuncios principales, destacando el impacto cultural y social que mantiene Carnaval Miami como plataforma de celebración de la diversidad, la música, el arte y la gastronomía de la comunidad del sur de Florida, además de su papel como el mayor evento de recaudación de fondos de la organización para apoyar programas educativos y juveniles.

“Es un evento festivo, pero también es lo que nos permite ayudar a la comunidad. Este año celebramos el aniversario 48. Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes exiliados cubanos organizó un ‘Open House’. Pensaron que vendría poca gente, pero llegaron miles. Así nació la Calle Ocho. Es una tradición de todos los hispanos, un día para reunirse, disfrutar y olvidarse de los problemas cotidianos”.

CONFERENCIA DE PRENSA CARNAVAL MIAMI 2026 Thomas Falcon, presidente del Club Kiwanis de la Pequeña Habana. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Uno de los momentos centrales fue la presentación del artista puertorriqueño Guaynaa como rey de Carnaval Miami 2026, reconocimiento que marca su rol como figura representativa de la temporada.

“Para mí representa una bendición grandísima. Estoy muy agradecido por la consideración, por el nombramiento y por la gran responsabilidad que tenemos de llevar el show al siguiente nivel y de celebrar la resistencia cubana, el exilio y a toda mi gente de Nicaragua, Colombia, Venezuela, Honduras, Panamá, Argentina, México, Ecuador, Perú, Chile, Puerto Rico y todos los que estamos acá buscando una mejor vida. Le doy gracias a toda la gente que hizo posible esto, porque el show está especialmente diseñado para celebrar la unión como latinoamericanos, lo que nos une, que es la música y muchas cosas más. Así que hay muchas sorpresas en el show”, expresó el cantante en un aparte con DIARIO LAS AMÉRICAS.

CONFERENCIA DE PRENSA CARNAVAL MIAMI 2026 Guaynaa, artista puertorriqueño y Rey de Carnaval Miami 2026. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

También se dio a conocer a la artista nicaragüense-estadounidense María Fernanda Vogel como creadora del póster oficial de esta edición.

“Quería homenajear a todas las comunidades que han llegado a Miami a través de generaciones y que han hecho de esta ciudad lo que es hoy. La obra nació de mucho amor y de mi experiencia como inmigrante y latinoamericana. Me siento muy honrada y con una gran responsabilidad de darles una obra que los represente, que los haga sentirse orgullosos y felices. También es un honor formar parte de este proyecto con los Kiwanis, que están tan comprometidos con su comunidad y con los niños. Es mi primera vez participando y espero que sea la primera de muchas, porque el trabajo que ellos hacen es muy humano y necesario”, expresó.

CONFERENCIA DE PRENSA CARNAVAL MIAMI 2026 María Fernanda Vogel, artista nicaragüense-estadounidense creadora del póster oficial de esta edición. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

En el encuentro también se adelantaron detalles sobre la programación general, incluyendo el regreso de dos de las celebraciones más esperadas: el Calle Ocho Music Festival y Carnaval on the Mile. La organización anunció que en las próximas semanas se revelará el calendario completo, así como los elencos musicales que participarán en ambos eventos.

En ese contexto, se destacó la participación de las señoritas representantes de Carnaval Miami, quienes formarán parte de las actividades protocolares y comunitarias a lo largo de la temporada 2026. Su presencia reafirma el componente cultural y tradicional de la celebración, además de su rol como embajadoras de las iniciativas sociales y educativas que impulsa el Club Kiwanis dentro de la comunidad, según aseguró Melanie García, reina del Carnaval 2025.

“Es un honor ser embajadora para el Club Kiwanis de la Pequeña Habana. Me han dado una oportunidad que ha cambiado mi vida. Durante mi reinado he visto la esencia de la comunidad latina en Miami y lo que significa ayudar a los demás. Estoy muy agradecida. Ha sido un año muy emocionante. Estar en la Calle Ocho fue súper divertido. Pero mis eventos favoritos fueron durante Acción de Gracias, cuando fuimos a Smathers Plaza a repartir comida a personas mayores. Ver sus sonrisas, compartir un juego de dominó, música y baile me dio mucha felicidad”.

CONFERENCIA DE PRENSA CARNAVAL MIAMI 2026 Señoritas representantes de Carnaval Miami junto a Melanie García, reina del Carnaval 2025. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Con este lanzamiento oficial, Carnaval Miami comenzó su ruta hacia una nueva edición que promete continuar consolidándose como una de las celebraciones culturales más importantes del calendario anual del sur de Florida, reuniendo a miles de personas en torno a la identidad, la tradición y la expresión artística de la comunidad multicultural de la región.

El 15 de marzo marcará mucho más que una fecha en el calendario. Será el día en que la Calle Ocho vuelva a latir al ritmo de historias que cruzaron mares, de sueños que se negaron a rendirse y de una identidad latina que, lejos de diluirse, se fortalece en cada generación. Entre música, banderas y abrazos, la celebración recordará que Miami también se construye desde la memoria, desde la nostalgia convertida en esperanza y desde la certeza de que, cuando los pueblos se unen desde su cultura, siempre encuentran una manera de seguir adelante.