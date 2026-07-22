miércoles 22  de  julio 2026
AVIACIÓN

Avianca amplía su operación en Fort Lauderdale con vuelos diarios a Barranquilla y Cali

La aerolínea incorpora dos rutas directas durante todo el año y amplía las opciones de viaje entre el sur de Florida y cuatro de las principales ciudades de Colombia

La compañía anunció a través de un comunicado de prensa que inicia vuelos diarios y sin escalas hacia Barranquilla y Cali.

La compañía anunció a través de un comunicado de prensa que inicia vuelos diarios y sin escalas hacia Barranquilla y Cali.

CORTESÍA AVIANCA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.– Avianca amplió su operación en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) con el inicio de vuelos diarios y sin escalas hacia Barranquilla y Cali, una expansión que incrementa las alternativas de conexión entre el sur de Florida y Colombia.

Con la incorporación de ambos destinos, la aerolínea ofrece ahora enlaces directos desde Fort Lauderdale hacia Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, consolidando esa terminal aérea como uno de sus principales centros de operación para el mercado colombiano en Estados Unidos.

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La nueva programación contempla un vuelo diario entre Fort Lauderdale y Barranquilla, con salida a las 10:10 p.m. y llegada a las 12:05 a.m. del día siguiente. El regreso despegará desde la ciudad colombiana a las 4:25 p.m. y aterrizará en el sur de Florida a las 8:20 p.m.

En la ruta hacia Cali, las aeronaves partirán de Fort Lauderdale a las 8:55 p.m. y llegarán a las 11:45 p.m. El vuelo de regreso despegará a la 1:30 a.m. y aterrizará a las 6:25 a.m.

Rolando Damas, director de Ventas de Avianca para Norteamérica, afirmó que la apertura de ambas conexiones responde al crecimiento de la demanda de viajes entre el sur de Florida y Colombia y forma parte de la estrategia de expansión de la compañía en Estados Unidos.

La puesta en marcha de estos servicios se suma a la incorporación, el pasado 1 de junio, de una segunda frecuencia diaria entre Fort Lauderdale y Bogotá, con la que la aerolínea amplió la capacidad disponible y las opciones de horarios para los pasajeros.

Las nuevas conexiones están dirigidas tanto a la comunidad colombiana residente en el sur de Florida como a viajeros que se desplazan por turismo, negocios o para visitar a sus familiares. Los vuelos operarán durante todo el año y ofrecerán servicio en clase Económica y Business Class Americas.

Avianca mantiene actualmente más de 400 vuelos semanales desde 14 ciudades estadounidenses. De acuerdo con cifras de la compañía, durante 2025 transportó más de 4,9 millones de pasajeros hacia y desde Estados Unidos, un incremento del 6 % con respecto al año anterior.

La ampliación de la oferta coincide con el crecimiento sostenido del tráfico aéreo entre el sur de Florida y Colombia, uno de los mercados internacionales de mayor movimiento en Fort Lauderdale debido a los estrechos vínculos comerciales, turísticos y familiares entre ambos destinos. Con estas incorporaciones, los viajeros dispondrán de más alternativas para volar de forma directa hacia una de las comunidades latinoamericanas con mayor presencia en la región.

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