lunes 20  de  julio 2026
SUCESO

Investigan posible atropello y fuga tras hallazgo de un ciclista muerto en Fort Lauderdale

La víctima fue encontrada junto a West Commercial Boulevard. La Policía de Fort Lauderdale investiga si fue impactada por un vehículo cuyo conductor abandonó el lugar

Patrulla del Departamento de Policía de Fort Lauderdale.

Patrulla del Departamento de Policía de Fort Lauderdale.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE FORT LAUDERDALE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

FORT LAUDERDALE.- El Departamento de Policía de Fort Lauderdale (FLPD) investiga un posible atropello y fuga que dejó un ciclista muerto, en un hecho ocurrido este lunes y que mantiene bajo pesquisa a los detectives mientras buscan esclarecer cómo ocurrió el accidente e identificar al conductor presuntamente involucrado.

Los agentes acudieron alrededor de las 8:15 a.m. a la cuadra 2600 de West Commercial Boulevard, después de recibir una llamada que alertaba sobre el hallazgo de un cuerpo a un costado de la vía.

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Tras llegar al lugar, los oficiales iniciaron las primeras pesquisas y determinaron de manera preliminar que la víctima aparentemente viajaba en bicicleta cuando fue impactada por un vehículo.

Según la FLPD, todo indica que el conductor abandonó la escena sin detenerse a prestar ayuda ni notificar el accidente a las autoridades.

Hasta el momento, la identidad del ciclista no ha sido divulgada, mientras los investigadores trabajan para notificar a sus familiares y avanzar en las diligencias del caso.

Los detectives también buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió el impacto, incluido el sentido de circulación del vehículo, las condiciones de la vía y si existen cámaras de seguridad o testigos que permitan reconstruir lo sucedido.

Las autoridades no han informado si cuentan con una descripción del automóvil involucrado ni han anunciado arrestos relacionados con la investigación.

Las fuerzas del orden pidieron a cualquier persona que haya presenciado el incidente o que tenga información que pueda contribuir a esclarecer el caso que se comunique con el departamento mientras continúan las pesquisas.

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