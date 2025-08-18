lunes 18  de  agosto 2025
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin se fortalece a categoría 4, riesgo en playas de la Florida y costa este de EEUU

Erin se reintensificó a categoría 4 la madrugada del lunes; aunque los modelos lo mantienen entre Bermudas y la costa este, el ciclón generará oleaje peligroso en Florida

Trayectoria del huracán Erin.

Trayectoria del huracán Erin.

NHC
Huracán Erin.

Huracán Erin.

NHC
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. – El huracán Erin se intensificó nuevamente hasta convertirse en una tormenta de categoría 4 durante la madrugada del lunes y registraba vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) reportó que el sistema mantiene "paredes de ojo concéntricas", un fenómeno que refuerza significativamente la intensidad del ciclón, mientras su centro se ha expandido hasta alcanzar aproximadamente 55 kilómetros de diámetro.

Lee además
Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Erin, degradado a categoría 3, azota el Caribe con lluvias
El fenómeno más peligroso y subestimado en el caso de los huracanes es la marea del tormenta
FLORIDA

La temporada de huracanes está en vigor, ¿qué esperar en los meses restantes?

Los modelos meteorológicos de pronóstico mantienen consenso en que Erin no tocará tierra en Estados Unidos, ya que se espera que la tormenta siga una trayectoria que la mantendrá entre las Bermudas y la costa este estadounidense durante la mitad de la semana.

Las predicciones indican que un sistema de alta presión en el Atlántico, conocido como la Alta de las Bermudas, junto con un frente frío, dirigirán al huracán hacia el noreste y lo alejarán de la costa estadounidense.

Peligro oculto en las aguas

A pesar de que Erin no tocará tierra en Florida, el principal riesgo para la población reside en el notable incremento de las corrientes de resaca y la elevación del oleaje a lo largo de la semana.

Las autoridades subrayaron que las playas presentarán condiciones cambiantes. Aunque hasta el domingo el riesgo se consideraba moderado con aguas tranquilas, se espera que el peligro aumente de manera significativa en las próximas 24 a 48 horas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) remarcó que incluso los huracanes lejanos pueden producir corrientes de resaca fuertes y repentinas, capaces de arrastrar a los bañistas mar adentro.

Los equipos de salvavidas recomiendan a cualquier persona atrapada en una de estas corrientes nadar siempre en paralelo a la costa y nunca luchar directamente contra ella para poder escapar.

Se estima que la altura de las olas aumentará durante la semana, lo que complicaría eventuales rescates y la navegación de embarcaciones pequeñas.

Recomendaciones y vigilancia constante

Ante este panorama, las autoridades instaron a la población a extremar las precauciones. Aunque las condiciones climáticas en tierra puedan parecer apacibles, el riesgo de corrientes peligrosas es elevado.

Es fundamental respetar en todo momento las señales y los avisos emitidos por los salvavidas en las playas.

Asimismo, se recomienda a los ciudadanos monitorear constantemente las fuentes oficiales de información, como los boletines del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y la NOAA, antes de acudir a la costa.

Además, se aconseja evitar la práctica de deportes acuáticos como el surf o el windsurf, así como la navegación en embarcaciones menores durante los días de fuerte oleaje.

Nadar siempre cerca de un puesto de salvavidas y evitar las zonas aisladas son medidas clave para prevenir incidentes durante esta semana.

Temas
Te puede interesar

Florida enfrenta el mayor riesgo de huracanes en la temporada 2025

Accidente mortal en Florida ocasionado por inmigrante ilegal, con licencia emitida en California, desata polémica

Elizabeth Gutiérrez: "Estoy de regreso y con muchas ganas"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
MUNDO

Médicos cubanos en fuga impactan negativamente sistema de salud en Italia

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Te puede interesar

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El paquete sospechoso de ser un artefacto explosivo fue encontrado cerca de una estación policial en Nueva York.
úLTIMA HORA

Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

Varias personas emiten su derecho al voto.
ELECCIONES DE MEDIO TéRMINO

Trump busca reajustes trascendentales en el voto por correo

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?