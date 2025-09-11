Best Friends Animal Society y Miami-Dade Animal Services se asocian para salvar más vidas

MIAMI — Best Friends Animal Society , una organización nacional líder en bienestar animal que trabaja para poner fin al sacrifico de gatos y perros en los albergues de Estados Unidos, y Miami-Dade Animal Services (MDAS), se han unido para elevar el estándar de cuidado y maximizar la efectividad de los programas de protección animal en el Pet Adoption and Protection Center de Miami-Dade .

A pesar de mantener una tasa de salvamento por encima del 90%, referente de “no-kill”*, MDAS continúa enfrentando importantes desafíos. El albergue opera de manera constante más allá de su capacidad prevista, con un promedio de 500 perros y gatos bajo su cuidado en todo momento.

¿Cuánto cuesta ese perrito en la vitrina? La realidad de las tiendas de mascotas y las fábricas de cachorros

"Estamos increíblemente agradecidos por la colaboración y el apoyo de Best Friends Animal Society," dijo Annette Jose, directora de Miami-Dade Animal Services. "Su experiencia y recursos nos están ayudando a fortalecer nuestros programas de salvación y mejorar el bienestar general de las mascotas bajo nuestro cuidado. MDAS ha trabajado anteriormente con consultores, pero Best Friends es diferente: ellos integran a su personal para trabajar de la mano con nuestro equipo y ayudarnos a implementar cambios significativos y duraderos. Juntos, estamos trabajando para que Miami-Dade amplíe su capacidad para encontrar hogares amorosos, reunir mascotas perdidas con sus familias y seguir elevando el estándar de cuidado para cada animal que llega a nuestras instalaciones."

Como parte de su compromiso, Best Friends está incorporando personal dentro de MDAS para apoyar la sostenibilidad de programas clave de salvación. El enfoque de esta colaboración incluye mejorar las adopciones, la acogida temporal y los procesos de reunificación con las familias, además de optimizar el bienestar de las mascotas actualmente en los albergues de Doral y Medley.

"Estamos profundamente conmovidos por el compromiso inquebrantable del equipo de Miami-Dade Animal Services", dijo Julie Castle, CEO de Best Friends Animal Society. "A pesar de los enormes desafíos que enfrentan —desde el alto número de ingresos hasta el espacio limitado— siguen dedicados con gran empeño a salvar vidas y servir a su comunidad. A través de nuestra colaboración, estamos trabajando juntos para construir programas sostenibles que no solo mantengan a MDAS como ‘no-kill’, sino que también creen un modelo nacional de lo que es posible cuando la innovación, la determinación y el corazón se unen."

Mientras el albergue trabaja por mantener el estatus no-kill, el apoyo continuo de la comunidad de Miami-Dade es esencial. Estas son las formas más impactantes en que los residentes pueden ayudar a las mascotas en MDAS en este momento:

– Elegir adoptar en MDAS en lugar de comprar a un criador o en una tienda de mascotas no solo salva una vida, sino que también ofrece beneficios adicionales: sin tarifa de adopción, una placa personalizada y un cuadernillo de cupones de PetSmart con un valor de $300 en descuentos y servicios. Todas las mascotas se entregan esterilizadas/castradas, con microchip y al día en vacunas apropiadas para su edad. Brinda hogar temporal (foster) – Ser hogar temporal les da a las mascotas un merecido descanso del albergue y aumenta sus posibilidades de adopción. Ya sea por unos días o unas semanas, es completamente gratis, y MDAS provee suministros y cubre la atención médica. Para comenzar, los residentes solo deben llenar un breve formulario en línea .

Visite las mascotas disponibles para adopción o hogar temporal en:

Miami-Dade Animal Services Pet Adoption and Protection Center

3599 NW 79 Avenue, Doral, FL 33122

Lunes a viernes: 10 a.m. – 6:30 p.m.

Sábados y domingos: 9 a.m. – 5 p.m.

Cerrado en los feriados del condado

Albergue de Medley

7401 NW 74th Street, Medley, FL 33166

Sábados y domingos, de 1 p.m. a 4 p.m.

Cerrado en los feriados del condado

Lugares externos de adopción:

PetSmart Flagler , ubicado en 8241 W Flagler St Ste 101, Miami, FL 33144

, ubicado en 8241 W Flagler St Ste 101, Miami, FL 33144 PetSmart West Kendall , ubicado en 16514 SW 88th St, Miami, FL 33196

, ubicado en 16514 SW 88th St, Miami, FL 33196 Petco Adoption Center en alianza con Animal Services ,6200 South Dixie Highway, South Miami, FL 33143

en alianza con Animal Services ,6200 South Dixie Highway, South Miami, FL 33143 Petco Homestead (Solo gatos), 2565 NE 10TH Court Homestead, FL 33033

Petco Doral (Solo gatos) 10610 NW 19TH Street Doral, FL 33172

Petco (solo gatos) 12014 SW 88th St, Miami, FL 33186

(solo gatos) 12014 SW 88th St, Miami, FL 33186 Petco South-Dade (Solo gatos) 18579 South Dixie Highway 33157

Para obtener más información sobre Miami-Dade Animal Services visite miamidade.gov/animals. Para conocer más sobre Best Friends Animal Society, visite SalvaUnamascota . org

¿Qué significa No-Kill?

“No-Kill” se define como una tasa de salvamento del 90% de los animales que ingresan a un albergue. Generalmente, el número de mascotas que sufren problemas médicos o de comportamiento irreparables —que comprometen su calidad de vida e impiden que sean reubicadas— no supera el 10% de todos los perros y gatos que ingresan a los albergues, lo que convierte a este indicador en un punto de referencia significativo y de sentido común para medir el progreso en la protección de vidas.

Acerca de Miami-Dade Animal Services

Cada año, el Departamento de Servicios para Animales del Condado de Miami-Dade (Animal Services) brinda atención y alberga a 15,000 perros y gatos perdidos, abandonados, heridos, enfermos o maltratados, además de ofrecer servicios de vacunación y esterilización a casi 20,000 gatos comunitarios sin dueño. Todos los días, el personal de Animal Services trabaja arduamente para encontrar hogares permanentes para los animales del albergue, facilitando adopciones en sus instalaciones, organizando adopciones externas en eventos y lugares comunitarios, y colaborando con organizaciones de rescate, voluntarios y socios de adopción.

Para más información visite www.miamidade.gov/animals y/o siga @adoptmiamipets en Facebook y X.

Acerca de Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es una organización líder en bienestar animal dedicada a salvar la vida de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y lograr que todo el país sea no-kill. Fundada en 1984, Best Friends opera instalaciones y programas de protección en todo el país en alianza con más de 5.500 albergues y organizaciones de rescate. Desde nuestra sede en Kanab, Utah, también administramos el santuario de animales no-kill más grande del país, un destino que da vida a nuestra misión y recibe a miles de visitantes cada año. Mantenemos la base de datos más completa sobre albergues de animales en Estados Unidos y la hacemos accesible al público, brindando a las comunidades información esencial sobre las necesidades de sus albergues locales y cómo pueden ayudar. Creemos que cada perro y gato merece un hogar. Y creemos que, trabajando juntos, podemos Save Them All® / Salvémoslos a Todos®.