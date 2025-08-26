martes 26  de  agosto 2025
Lanzan rastreador GPS compacto para seguir en tiempo real a las mascotas: Así funciona

El rastreador GPS y de salud transforma cualquier collar o arnés en un "sistema integral de seguridad para mascotas"

El nuevo rastreador GPS Fi Mini.

EuropaPress_ Graffit / Zuma Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Fi lanzó su nuevo rastreador GPS pensado para mascotas Fi Mini que, con un tamaño reducido y un peso de 15 gramos, puede colocarse cómodamente en su collar para seguir en tiempo real la ubicación y actividad de perros o gatos mediante el 'smartphone'.

Conocida por el desarrollo de dispositivos tecnológicos para mascotas, la compañía asegura que el rastreador GPS y de salud transforma cualquier collar o arnés en un "sistema integral de seguridad para mascotas", convirtiéndose en el dispositivo de seguimiento "más ligero e inteligente jamás diseñado para perros y gatos".

En concreto, Fi especificó que este nuevo rastreador fue diseñado para atender a una población amplia de mascotas, incluyendo a aquellas que quedaban "excluidas" por el tamaño o peso de los rastreadores GPS tradicionales, tal y como especificó en un comunicado.

Esto es gracias a su capacidad de ajuste universal, con tres sistemas de fijación flexibles que se adaptan a cualquier collar o arnés de 3/8 pulgadas a una pulgada de ancho. Igualmente, con un peso de 15 gramos, Fi Mini se adapta a perros pequeños con un peso menor a 4 kilos y medio, y "finalmente" ofrece seguimiento GPS real a los gatos.

Además, a pesar de su formato compacto, el rastreador ofrece una alta capacidad de seguimiento inteligente, con alertas de escape en tiempo real y seguimiento en vivo. También permite el seguimiento de medidas de salud, como el tiempo que ha estado activo moviéndose o el tiempo que ha dormido, todo ello se puede seguir a través de la aplicación para 'smartphones' de Fi.

Por otra parte, dispone de una batería que ofrece una autonomía de tres semanas, con carga mediante cable USB-C, y su diseño es resistente con una certificación de impermeabilidad IP68.

Este dispositivo de seguimiento está disponible mediante un sistema de suscripción a los servicios de Fi, por 12 dólares al mes incluyendo el 'hardware', o por 129 dólares al año.

Con todo, los pedidos de Fi Mini comenzarán a enviarse en septiembre. Fi ha adelantado que en otoño el rastreador Fi Mini recibirá una próxima actualización a Fi Mini+, un paquete de 'software' que permite la detección de comportamiento con inteligencia artificial(IA).

FUENTE: EUROPA PRESS

