El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah.

El asesino de Charlie Kirk, un activista conservador, seguía prófugo el jueves, pero las autoridades afirmaron tener imágenes de video del sospechoso y haber recuperado un rifle de alta potencia.

Kirk, un influencer republicano de 31 años a quien se le atribuye haber ayudado a Trump a regresar a la Casa Blanca, recibió un disparo el miércoles mientras hablaba en un evento en la Utah Valley University en la pequeña localidad de Orem.

Las autoridades anunciaron el jueves que hallaron el arma homicida en una zona boscosa y que hay "buenas imágenes" de video del sospechoso.

"Hemos recuperado lo que creemos que es el arma que se utilizó en el tiroteo de ayer. Es un rifle de alta potencia", declaró Robert Bohls, director de la oficina local del FBI.

El asesinato, descrito por el FBI como un "ataque selectivo", conmocionó a una nación aún sacudida por tensiones políticas medio año después del inicio del segundo mandato de Trump.

"Es un día oscuro para Estados Unidos", reaccionó el mandatario horas después del ataque, condenado por líderes republicanos y demócratas.

Padre de dos hijos y apasionado defensor de valores conservadores y cristianos, Kirk era muy conocido en el panorama político estadounidense tras fundar una organización, Turning Point, que asegura contar con más de 850 oficinas en todo el país.

Acudía regularmente a universidades para debatir en pleno campus, bajo una tienda de campaña, con los estudiantes.

