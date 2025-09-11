jueves 11  de  septiembre 2025
POLÉMICA

Aseguran que fue filtrado otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle

Aparentemente, a diferencia del primer material, esta vez el audiovisual fue difundido en partes. Hasta ahora, ni el cantante ni la influencer se han pronunciado

La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.

La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.

AFP/Giorgio Viera
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- A pocos días de que las redes se encendieran con la filtración del video íntimo de Isabella Ladera y Beéle, un segundo video fue presuntamente filtrado. Así lo aseguraron los presentadores Ricardo Rondón y Micheille Soifer del programa peruano Ponte en la cola.

"Acaba de aparecer otro video íntimo de Beéle hace instantes nada más con Isabela Ladera, que ha sido ya subido incluso a las redes", dijo Rondón de forma abrupta en el set.

Lee además
La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.
POLÉMICA

Béele se pronuncia ante filtración de video íntimo con Isabella Ladera
Ante la situación, los abogados de Isabella Ladera emitieron un comunicado en el que aclararon que la influencer no fue responsable de la filtración del video
POLÉMICA

Influencer Isabella Ladera toma acciones legales tras filtración de video intimo

Infobae reseña que la noticia fue inesperada para Soifer, quien estaba en principio incrédula sobre la información que dio su compañero. "El público comenzó a enviar mensajes al programa, mientras los conductores intentaban procesar la magnitud del material. El espacio televisivo, que suele mantener un tono ligero, se transformó en una especie de sala de noticias improvisada", informó el portal.

Los presentadores señalaron que aparentemente, a diferencia del primer material, esta vez el audiovisual fue difundido en partes.

La influencer venezolana y el cantante colombiano no se han pronunciado al respecto.

Medidas legales

El lunes 8 de septiembre, a través de un comunicado, Ladera desmintió que la difusión del audiovisual fuera parte de una estrategia de marketing y alegó que el material solo estaba en manos de ella y del cantante colombiano. Además, señaló que tomaría medidas legales.

Ante las declaraciones de la modelo, Brandon de Jesús López Orozco —nombre de pila del artista— negó estar involucrado en la filtración del audiovisual y señaló que su equipo legal en Colombia y Estados Unidos se encargaran del caso.

"Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas", reza el comunicado conjunto realizado por los despachos Víctor Mosquera Marín Abogados (Colombia) y DMR Law LLC (Estados Unidos).

"Se han iniciado acciones coordinadas en Colombia y Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención , difusión, alojamiento, indexación o monetización del material. En Estados Unidos ya estamos en proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación", agrega.

Temas
Te puede interesar

Afirman que Jorge Rodríguez "nunca estuvo en China", no hubo "cálida bienvenida" de Jinping

Lady Gaga y Tim Burton se unen para video de "The Dead Dance"

Alejandro Sanz sorprende al pasear de incógnito en Puebla

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Te puede interesar

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jacqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
HOMENAJE

Hialeah honra a víctimas del 11 de septiembre en el 24.º aniversario de los atentados

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
INVESTIGACIÓN

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca