Aseguran que fue filtrado otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle

La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.

MIAMI.- A pocos días de que las redes se encendieran con la filtración del video íntimo de Isabella Ladera y Beéle, un segundo video fue presuntamente filtrado. Así lo aseguraron los presentadores Ricardo Rondón y Micheille Soifer del programa peruano Ponte en la cola.

"Acaba de aparecer otro video íntimo de Beéle hace instantes nada más con Isabela Ladera, que ha sido ya subido incluso a las redes", dijo Rondón de forma abrupta en el set.

Infobae reseña que la noticia fue inesperada para Soifer, quien estaba en principio incrédula sobre la información que dio su compañero. "El público comenzó a enviar mensajes al programa, mientras los conductores intentaban procesar la magnitud del material. El espacio televisivo, que suele mantener un tono ligero, se transformó en una especie de sala de noticias improvisada", informó el portal.

Los presentadores señalaron que aparentemente, a diferencia del primer material, esta vez el audiovisual fue difundido en partes.

La influencer venezolana y el cantante colombiano no se han pronunciado al respecto.

Medidas legales

El lunes 8 de septiembre, a través de un comunicado, Ladera desmintió que la difusión del audiovisual fuera parte de una estrategia de marketing y alegó que el material solo estaba en manos de ella y del cantante colombiano. Además, señaló que tomaría medidas legales.

Ante las declaraciones de la modelo, Brandon de Jesús López Orozco —nombre de pila del artista— negó estar involucrado en la filtración del audiovisual y señaló que su equipo legal en Colombia y Estados Unidos se encargaran del caso.

"Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas", reza el comunicado conjunto realizado por los despachos Víctor Mosquera Marín Abogados (Colombia) y DMR Law LLC (Estados Unidos).

"Se han iniciado acciones coordinadas en Colombia y Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención , difusión, alojamiento, indexación o monetización del material. En Estados Unidos ya estamos en proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación", agrega.