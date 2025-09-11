jueves 11  de  septiembre 2025
Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

Tras fracasar en su intento por regresar al Camp Nou, el Barcelona demoró hasta el martes su anuncio de dónde jugaría el primer juego frente a su afición

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.

JUNG YEON-JE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El Barcelona, que fracasó en su intento de regresar al Camp Nou al principio de este curso, se estrenará esta temporada como local el domingo en el estadio Johan Cruyff, con apenas 6.000 localidades, ante el Valencia, en un partido de la 4º jornada de LaLiga.

La entidad catalana demoró hasta el martes la decisión de dónde disputaría su primer duelo ante sus hinchas al mantener las esperanzas de que se pudiera reabrir el templo culé, que está siendo renovado en la actualidad, con un aforo reducido de 27.000 espectadores.

Las jugadoras del Barcelona celebran con el trofeo tras ganar la final de la UEFA Womens Champions League entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnais en el estadio de San Mamés de Bilbao el 25 de mayo de 2024.
Al final, no fue posible cumplir el deseo del club, al no lograr el certificado de Primera Ocupación de la primera fase, pese a sus esfuerzos hasta última hora.

El Estadio Olímpico de Montjuïc, donde le Barcelona ha disputado sus partidos como local en las últimas dos temporadas por las obras del Camp Nou, tampoco está disponible este fin de semana por la celebración de un concierto.

El visto bueno de celebrar el choque en el estadio que lleva el nombre del mítico jugador neerlandés se produjo después que el Barça cumpliera con las medidas que los técnicos de LaLiga exigieron para garantizar su adecuación.

Entre ellas, figuran la instalación de las cámaras de VAR en posiciones óptimas y la activación de un sistema de fibra óptica que permita transmitir la señal con plenas garantías.

Por tanto, los pupilos de Hansi Flick disputarán un encuentro inusual ante unas gradas con capacidad de 6.000 asientos si no se cuenta la época de pandemia, cuando los partidos eran a puerta cerrada.

Otro precedente del Barça se remonta a octubre de 2017, cuando se limitó la entrada de aficionados al Camp Nou por motivos de seguridad.

Este jueves, durante la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova con motivo de la Diada Nacional de Cataluña, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se mostró optimista por la vuelta, aunque no especificó ninguna fecha.

A dos puntos del Real Madrid

"Volveremos al Camp Nou lo antes posible. Tenemos muchas ganas de volver”, afirmó Laporta.

En estos momentos, también está en duda que el enfrentamiento ante el Getafe del próximo 21 de septiembre se juegue en el Camp Nou.

En el estadio Johann Cruyff, inaugurado el 27 de agosto de 2019, los azulgranas ya jugaron esta pretemporada en el trofeo Joan Gamper, en el que el equipo se impuso por 5-0 al Como de Cesc Fábregas.

Mientras tanto, el Barcelona, cuarto con siete puntos sumados en los primeros tres partidos (que jugó como visitante), necesita ganar de manera imperiosa para seguir la estela del líder Real Madrid, que visitará el sábado a la Real Sociedad.

Frente al Valencia, Flick no podrá contar con los lesionados Gavi, Alejandro Balde y Frenkie De Jong, aunque depositará su confianza en el joven Lamine Yamal y el portero Joan García.

El Athletic de Bilbao, segundo, con pleno de victorias al igual que el club blanco, se medirá el sábado al Alavés en su estadio, mientras que el Atlético buscará su primer triunfo frente al Villarreal, tercero, en el Metropolitano.

FUENTE: AFP

