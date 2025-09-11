jueves 11  de  septiembre 2025
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Con este nuevo hito, Karol G alcanza ya diez videos musicales dentro de la lista de los más vistos de la historia en YouTube

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.

AFP
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Karol G sigue sumando récords en su carrera y reafirmando su poder global en la música latina. Su éxito Si Antes Te Hubiera Conocido, lanzado el 20 de junio como sencillo principal del álbum Tropicoqueta, acaba de superar la marca de mil millones de reproducciones en YouTube, ingresando al exclusivo Billion Views Club de la plataforma.

Con este nuevo hito, la colombiana alcanza ya diez videos musicales dentro de la lista de los más vistos de la historia en YouTube, un logro que confirma su estatus como una de las artistas más influyentes del panorama musical actual.

Lee además
Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo. video
MÚSICA

"¡Hey Brasil!: Así fue la actuación de Karol G en medio tiempo de la NFL en Sao Paulo
El actor estadounidense Leonardo DiCaprio llega a la 81ª edición de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 7 de enero de 2024. Michael Tran
CELEBRIDADES

A los 50, Leonardo DiCaprio da un giro importante a su carrera

El tema, producido bajo los sellos Bichota Records e Interscope Records, sorprendió al público por su apuesta al merengue, género tradicional caribeño que Karol G revitalizó con un estilo fresco, moderno y altamente bailable. La propuesta fue un acierto, ya que Si Antes Te Hubiera Conocido rápidamente se posicionó en el número uno de países como Argentina, Colombia, México, Perú y España.

Su ritmo contagioso, acompañado de un videoclip lleno de color, fiesta y baile, convirtió a la canción en un himno del verano 2024 y en tendencia en redes sociales de todo el mundo.

Más que cifras

Para Karol G, este logro no solo representa millones de reproducciones, sino también la validación de su capacidad para experimentar con nuevos sonidos y conectar con audiencias diversas. Con este tema, la artista demostró que puede trascender más allá del reguetón y el trap latino, rindiendo homenaje a los ritmos clásicos del Caribe y acercándolos a las nuevas generaciones.

Con más de diez videos en el Billion Views Club, Karol G se consolida como una de las figuras más dominantes del streaming. Su visión artística y autenticidad le han permitido marcar tendencias, cruzar fronteras y conquistar espacios que antes parecían reservados para otros géneros.

El billón de vistas de Si Antes Te Hubiera Conocido confirma que la Bichota no solo vive un gran momento, sino que también está escribiendo un capítulo histórico en la música latina.

Temas
Te puede interesar

Príncipe Harry y Carlos III buscan un diálogo tras años de conflictos

Selena Gómez revela que enfrenta artritis como consecuencia del lupus

París exhibe la obra del francés Georges de La Tour

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
DROGAS

Trinidad y Tobago afirma que no buscará cuerpos de la embarcación narco atacada por EEUU

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth. 
SEGURIDAD

EEUU a Maduro: Estamos preparados para destruir a los narcoterroristas; la pelota está en su cancha

Te puede interesar

Un monumento improvisado en honor al joven activista e influencer Charlie Kirk, quien recibió un disparo durante un evento público, se ve en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.    
UTAH

Trump concederá a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma
Numerosas personas asistieron a una vigilia en memoria del activista e influencer Charlie Kirk, quien recibió un disparo en un evento público en la Universidad del Valle de Utah, en Orem City Center Park, Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
CONDENA A LA VIOLENCIA

Consternación en Florida y Miami-Dade por asesinato de activista conservador Charlie Kirk

Imagen referencial. 
AIRES DE LIBERTAD

Conferencia 'Salvar a Cuba', un grito de esperanza y acción en el 35 aniversario del DDC

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

Esta captura de pantalla de un video de Amy King muestra al activista juvenil e influencer conservador, Charlie Kirk, hablando durante un evento público en la Utah Valley University, minutos antes del crimen en su contra, en Utah, el 10 de septiembre de 2025.
¿Crimen dirigido?

Trump culpa a retórica de "la izquierda radical" el asesinato de joven activista