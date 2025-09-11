Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

MIAMI.- Karol G sigue sumando récords en su carrera y reafirmando su poder global en la música latina. Su éxito Si Antes Te Hubiera Conocido, lanzado el 20 de junio como sencillo principal del álbum Tropicoqueta, acaba de superar la marca de mil millones de reproducciones en YouTube , ingresando al exclusivo Billion Views Club de la plataforma.

Con este nuevo hito, la colombiana alcanza ya diez videos musicales dentro de la lista de los más vistos de la historia en YouTube, un logro que confirma su estatus como una de las artistas más influyentes del panorama musical actual.

El tema, producido bajo los sellos Bichota Records e Interscope Records, sorprendió al público por su apuesta al merengue, género tradicional caribeño que Karol G revitalizó con un estilo fresco, moderno y altamente bailable. La propuesta fue un acierto, ya que Si Antes Te Hubiera Conocido rápidamente se posicionó en el número uno de países como Argentina, Colombia, México, Perú y España.

Su ritmo contagioso, acompañado de un videoclip lleno de color, fiesta y baile, convirtió a la canción en un himno del verano 2024 y en tendencia en redes sociales de todo el mundo.

Más que cifras

Para Karol G, este logro no solo representa millones de reproducciones, sino también la validación de su capacidad para experimentar con nuevos sonidos y conectar con audiencias diversas. Con este tema, la artista demostró que puede trascender más allá del reguetón y el trap latino, rindiendo homenaje a los ritmos clásicos del Caribe y acercándolos a las nuevas generaciones.

Con más de diez videos en el Billion Views Club, Karol G se consolida como una de las figuras más dominantes del streaming. Su visión artística y autenticidad le han permitido marcar tendencias, cruzar fronteras y conquistar espacios que antes parecían reservados para otros géneros.

El billón de vistas de Si Antes Te Hubiera Conocido confirma que la Bichota no solo vive un gran momento, sino que también está escribiendo un capítulo histórico en la música latina.