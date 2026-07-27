Broward prepara regreso a clases con cambios en almuerzos, cierres y cámaras en autobuses

MIAMI. — Las familias de Broward deberán prestar atención a varios cambios antes del regreso a clases el lunes 10 de agosto, entre ellos nuevas reglas para obtener almuerzos gratuitos, la instalación de cámaras con inteligencia artificial en los autobuses escolares y la posible clausura de otros planteles por la disminución de la matrícula.

Las Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS) informaron que el desayuno continuará sin costo para todos los alumnos, independientemente del centro educativo al que asistan o de los ingresos de sus familias. Sin embargo, el acceso gratuito al almuerzo dependerá de la escuela en la que esté matriculado cada estudiante.

FIN DE LAS VACACIONES ¿Cuándo regresan a clases los estudiantes del sur de la Florida?

Un total de 141 planteles forman parte del Programa de Elegibilidad Comunitaria (CEP), que permite ofrecer almuerzos gratuitos automáticamente, sin necesidad de presentar una solicitud. Aunque no tendrán que tramitar el beneficio, las familias de esos centros deben completar una encuesta de ingresos que ayuda al distrito a determinar la asignación de recursos para otros programas.

Familias deberán solicitar ayuda alimentaria

En las otras 80 escuelas que no participan en el CEP, los padres tendrán que completar una solicitud en línea para determinar si sus hijos califican para almuerzo gratuito, a precio reducido o con tarifa completa.

En esos planteles, el almuerzo costará cuatro dólares para los estudiantes de primaria, 4,35 dólares para los de secundaria básica y 4,50 dólares para los de secundaria superior. El precio reducido permanecerá en 40 centavos.

Las solicitudes y las encuestas de ingresos están disponibles desde el pasado 13 de julio y permanecerán abiertas durante el curso 2026-2027.

El nuevo año académico también comienza después del cierre de seis escuelas como parte del plan de reorganización denominado “Redefining Our Schools”.

La reducción gradual del número de alumnos podría llevar al distrito a clausurar, consolidar o transformar hasta diez centros adicionales durante el curso 2027-2028.

Las autoridades estudian factores como la matrícula actual, las proyecciones de estudiantes, las condiciones físicas de los edificios y la capacidad de cada plantel. Todavía no se ha divulgado una lista definitiva de las escuelas bajo consideración. El distrito tiene previsto completar la nueva fase del plan el 25 de agosto.

Cámaras en autobuses

Otro cambio importante estará en las calles. Los 1.300 autobuses escolares del condado contarán con cámaras equipadas con inteligencia artificial para identificar a los conductores que rebasen ilegalmente un vehículo detenido mientras los estudiantes suben o bajan.

Cada autobús tendrá al menos ocho cámaras que grabarán desde diferentes ángulos, además de equipos para captar placas y ofrecer una vista amplia del tránsito.

Durante el curso anterior, los operadores reportaron 1.244 casos de vehículos que pasaron junto a autobuses con las luces intermitentes y el brazo de parada activados.

El programa comenzará con un periodo de advertencias del 10 de agosto al 8 de septiembre. A partir del 9 de septiembre, quienes infrinjan la ley podrían recibir una multa civil de 225 dólares.

Con estos cambios, el regreso a las aulas estará marcado no solo por los preparativos académicos, sino también por decisiones que afectarán la alimentación, el transporte y la futura distribución de las escuelas públicas del condado.