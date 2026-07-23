jueves 23  de  julio 2026
ACCIDENTE

Capturan en Hollywood a conductor acusado de escapar tras atropello mortal en Margate

La Policía de Margate informó que el sospechoso abandonó la escena después de embestir a un peatón de 59 años en West Atlantic Boulevard. La víctima murió en el lugar

Imagen de referencia de una escena policial bajo investigación.

Imagen de referencia de una escena policial bajo investigación.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

HOLLYWOOD, Florida.- Horas después de un atropello con fuga que dejó un peatón muerto en la localidad de Margate, detectives lograron identificar y capturar en Hollywood al hombre señalado como responsable del hecho, informaron las autoridades.

El arrestado fue identificado como John Calvino Jr., de 55 años, quien enfrenta un cargo por abandonar la escena de un accidente con resultado de muerte, de acuerdo con la Policía de Margate.

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Según la reconstrucción preliminar del caso, el siniestro ocurrió alrededor de las 2:49 a.m. del jueves en la cuadra 5400 de West Atlantic Boulevard.

La víctima, Gregory Bowman, de 59 años, caminaba por la acera cuando descendió a la vía e inició el cruce hacia el norte. En ese momento fue impactada por una camioneta Dodge Ram 1500 azul, modelo 2019, que avanzaba hacia el este por el carril derecho, precisó la investigación.

Personal del Departamento de Bomberos de Margate acudió a la emergencia, pero solo pudo confirmar el fallecimiento del señor en la escena.

Las autoridades sostienen que el conductor continuó la marcha tras el impacto sin detenerse para auxiliar a la víctima ni esperar la llegada de los equipos especializados.

La Unidad de Homicidios de Tránsito asumió las pesquisas y, tras recopilar evidencias e identificar al responsable, logró ubicarlo posteriormente en Hollywood, donde quedó bajo custodia.

Mientras los agentes realizaban el procesamiento del lugar de los hechos, un tramo de West Atlantic Boulevard permaneció cerrado al tránsito. Imágenes captadas en el lugar mostraban varias patrullas resguardando el perímetro y una lona azul cubriendo el cuerpo del occiso.

El caso continúa bajo investigación. La agencia policial solicitó la colaboración de cualquier persona que haya presenciado el incidente o disponga de información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido. Los testigos pueden comunicarse con el investigador de Homicidios de Tránsito, agente R. Calder, al (954) 935-5309.

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