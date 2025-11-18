martes 18  de  noviembre 2025
MENSAJE

María Corina Machado presenta su Manifiesto de la Libertad para Venezuela sin Maduro

La líder opositora y Nobel de la Paz asegura que el país está “en el umbral de una nueva era", pues el abuso de poder del régimen está “llegando a su fin"

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.-En plena agudización de la crisis entre EEUU y Venezuela, María Corina Machado, líder opositora y Nobel de la Paz dio a conocer este 18 de noviembre “El Manifiesto de la Libertad”, un mensaje para los venezolanos y el mundo en el que asegura que “el largo y violento abuso de poder” del régimen de Maduro “está llegando a su fin".

"Estamos en el umbral de una nueva era", dijo Machado en un post publicado en redes sociales, en el cual da su visión sobre la situación del país tras la salida del gobernante autoritario que insiste en que EEUU busca su caída, pero con quien el presidente Trump no descarta hablar.

Lee además
Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado insta a Europa a actuar ante la "dictadura criminal" de Maduro
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, líderes opositores al régimen de Venezuela. 
POLÍTICA

Grupo IDEA reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela

"Volveremos a levantar una sociedad libre en la cual el gobierno va a servir a sus ciudadanos, y el propósito supremo del Estado será salvaguardar los derechos naturales de todos los venezolanos", añadió la opositora, al reiterar que Maduro se robó la elección en los comicios fraudulentos de julio de 2024 que le han servido para extender su mandato seis años más.

El gobierno de EEUU no reconoció el resultado ofrecido por el órgano electoral y ha señalado a Maduro de ser el jefe del Cartel de los Soles, organización terrorista que la semana próxima será designada por el Departamento de Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1990792662405034317?t=S76cp-poQ10lVWX36UKnSg&s=09&partner=&hide_thread=false

Libertad en Venezuela

En su Manifiesto de la Libertad, Machado afirma que los principios contenidos en el texto son el punto de unión de “la larga lucha y son los pilares de la nueva Venezuela”, sin privilegios.

“Nosotros, los ciudadanos de Venezuela, no apelamos al poder ni al privilegio, sino a los derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano. De este fundamento nace la verdad: ningún gobernante, facción o fuerza tiránica puede dictar lo que es nuestro por derecho: la libertad”, apunta.

Subraya que se crearán “las condiciones para que florezca una economía libre y competitiva" y que Venezuela se convierta "pilar de seguridad democrática" y "energética", dice.

“La propiedad no es privilegio de una élite; es un derecho fundamental; es la manifestación física del trabajo y la creatividad de una vida entera”, señala y afirma que “el gobierno creará las condiciones para que florezca una economía libre y competitiva. La prosperidad de Venezuela depende de la libertad de sus ciudadanos”.

“Es hora de devolver el poder al pueblo, a los ciudadanos, al sector privado”, subraya.

Régimen de Maduro, rendir cuentas

Además, promete defender el voto "con seguridad y sin manipulación alguna", así como la libertad de expresión y de reunión, ambos derechos constitucionales.

Asegura que "el régimen criminal debe rendir cuentas".

"Desde que Maduro asumió el poder (en 2013), ya son más de 18,000 presos políticos que han sufrido injustamente. Cada uno de ellos es un testimonio de la brutalidad del régimen", expresa al referirse a la represión sin precedentes contra opositores e intensificada tras el despliegue militar de EEUU en el Caribe contra el narcotráfico de carteles de droga.

"Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia", apunta en el texto.

“Nos convertiremos en pilar de seguridad democrática y energética en el hemisferio occidental, y en promotor inquebrantable de la libertad en el mundo”, finaliza.

FUENTE: Con informaión de red X María Corina Machado, AFP

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado llama a los militares a "bajar las armas" ante creciente presión de EEUU sobre Maduro

María Corina Machado envía mensaje de resiliencia tras el anuncio del Pentágono

María Corina Machado promete reconstruir Venezuela "desde sus cimientos" y llama a una transición sostenida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE, el FBI y la DEA durante un operativo arrestan a un extranjero indocumentado acusado de cometer crímenes.
SEGURIDAD

FBI alerta sobre delincuentes que se hacen pasar por agentes de ICE para secuestrar y robar en varios estados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿Se cierra el cerco?

Maduro responde a advertencias de Trump que quiere "diálogo"

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, habla durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2025.
Seguridad

Primera ministra de Trinidad y Tobago afirma que EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela

Imagen referencial
INMIGRACIÓN

La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

La Miss Teen Earth 2025, Leah Reyes Amores, durante su paso por la alfombra roja en la 26.ª edición de los Latin Grammy, celebrada en el MGM Grand Garden Arena Hotel de Las Vegas.
LAS VEGAS

Leah Reyes Amores deslumbra en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025

Te puede interesar

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson.
CONGRESO

Cámara Baja vota hoy sobre caso Epstein, la otra "cortina de humo" de los demócratas

Por Leonardo Morales
La líder política de Venezuela, María Corina Machado.
MENSAJE

María Corina Machado presenta su Manifiesto de la Libertad para Venezuela sin Maduro

Emilio González y Donald Trump.
ELECCIONES 2025

Emilio González suma el apoyo clave de Donald Trump para alcalde de Miami

Imagen de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CORTESÍA/sipse.com)
NARCOTRÁFICO

Desarticulan red del Cártel Jalisco Nueva Generación en España con apoyo de la DEA

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel
HISTÓRICO

Cuba es el país con más condenas por parte de la ONU