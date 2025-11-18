María Corina Machado presenta su Manifiesto de la Libertad para Venezuela sin Maduro

MIAMI. -En plena agudización de la crisis entre EEUU y Venezuela , María Corina Machado , líder opositora y Nobel de la Paz dio a conocer este 18 de noviembre “ El Manifiesto de la Libertad ”, un mensaje para los venezolanos y el mundo en el que asegura que “el largo y violento abuso de poder” del régimen de Maduro “está llegando a su fin".

"Estamos en el umbral de una nueva era", dijo Machado en un post publicado en redes sociales, en el cual da su visión sobre la situación del país tras la salida del gobernante autoritario que insiste en que EEUU busca su caída, pero con quien el presidente Trump no descarta hablar.

"Volveremos a levantar una sociedad libre en la cual el gobierno va a servir a sus ciudadanos, y el propósito supremo del Estado será salvaguardar los derechos naturales de todos los venezolanos", añadió la opositora, al reiterar que Maduro se robó la elección en los comicios fraudulentos de julio de 2024 que le han servido para extender su mandato seis años más.

El gobierno de EEUU no reconoció el resultado ofrecido por el órgano electoral y ha señalado a Maduro de ser el jefe del Cartel de los Soles, organización terrorista que la semana próxima será designada por el Departamento de Estado.

Libertad en Venezuela

En su Manifiesto de la Libertad, Machado afirma que los principios contenidos en el texto son el punto de unión de “la larga lucha y son los pilares de la nueva Venezuela”, sin privilegios.

“Nosotros, los ciudadanos de Venezuela, no apelamos al poder ni al privilegio, sino a los derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano. De este fundamento nace la verdad: ningún gobernante, facción o fuerza tiránica puede dictar lo que es nuestro por derecho: la libertad”, apunta.

Subraya que se crearán “las condiciones para que florezca una economía libre y competitiva" y que Venezuela se convierta "pilar de seguridad democrática" y "energética", dice.

“La propiedad no es privilegio de una élite; es un derecho fundamental; es la manifestación física del trabajo y la creatividad de una vida entera”, señala y afirma que “el gobierno creará las condiciones para que florezca una economía libre y competitiva. La prosperidad de Venezuela depende de la libertad de sus ciudadanos”.

“Es hora de devolver el poder al pueblo, a los ciudadanos, al sector privado”, subraya.

Régimen de Maduro, rendir cuentas

Además, promete defender el voto "con seguridad y sin manipulación alguna", así como la libertad de expresión y de reunión, ambos derechos constitucionales.

Asegura que "el régimen criminal debe rendir cuentas".

"Desde que Maduro asumió el poder (en 2013), ya son más de 18,000 presos políticos que han sufrido injustamente. Cada uno de ellos es un testimonio de la brutalidad del régimen", expresa al referirse a la represión sin precedentes contra opositores e intensificada tras el despliegue militar de EEUU en el Caribe contra el narcotráfico de carteles de droga.

"Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia", apunta en el texto.

“Nos convertiremos en pilar de seguridad democrática y energética en el hemisferio occidental, y en promotor inquebrantable de la libertad en el mundo”, finaliza.

FUENTE: Con informaión de red X María Corina Machado, AFP