Unos 230 depredadores sexuales y criminales violentos arrestados por ICE en Florida

El comisionado de FDLE, Mark Glass, toma la palabra en la rueda de prensa.

La subdirectora de ICE, Madison Sheahanel, junto al comisionado de FDLE, Mark Glass y Anthony Coker, State Board of Immigration Enforcement.

MIAMI.— La agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) anunció este jueves 13 de noviembre, desde su sede de Miramar, Florida , el arresto de 230 criminales extranjeros con antecedentes de depredación sexual infantil, homicidio, delitos violentos y tráfico de drogas, como parte de la operación de 10 días denominada “Operation Criminal Return / Operation Dirtbag” realizada en conjunto con el estado del sol.

El operativo, ejecutado entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre, incluyó el uso del modelo 287(g) de la Florida Department of Law Enforcement (FDLE), que permite a oficiales locales ejercer autoridad migratoria delegada. Las autoridades señalaron que se trata de una de las operaciones más grandes del país bajo este programa. Los criminales arrestados serán deportados.

Florida como “modelo nacional” del 287(g)

Durante la rueda de prensa, la subdirectora de ICE, Madison Sheahan, destacó que Florida se ha convertido en el referente nacional en cooperación migratoria. “Florida realmente es el modelo para el país. Hemos podido tener la operación 287(g) más grande de Estados Unidos, con más de mil arrestos en una semana”, afirmó.

Sheahan explicó que, en los últimos meses, Florida e ICE han desplegado múltiples acciones conjuntas, incluyendo la apertura de instalaciones de detención como “Alligator Alcatraz” y una serie de operativos coordinados con FDLE bajo el modelo 287(g) en distintas regiones del estado.

Sobre la operación en cuestión destacó: “En solo 10 días hemos removido, junto al estado de Florida, a más de 230 de los peores criminales de las calles”.

También subrayó que la prioridad es proteger a los menores. “Los demócratas dirán que proteger es dejar libres a criminales extranjeros; nosotros sabemos que proteger es defender a los niños y a las comunidades”, afirmó.

Sheahan precisó que entre los arrestados hay 54 depredadores sexuales, 164 ofensores sexuales, dos asesinos convictos, un traficante de drogas y otros ocho delincuentes violentos.

Apoyo estatal: “Florida fija la vara para la nación”

El director ejecutivo del State Board of Immigration Enforcement, Anthony Coker, destacó que el liderazgo del presidente Donald Trump y del gobernador Ron DeSantis ha convertido a Florida en el estado más agresivo del país en la aplicación del programa 287(g).

“El gobernador DeSantis tomó acciones rápidas y decisivas. Florida ha fijado la vara para la nación en cooperación con el gobierno federal”, afirmó.

Coker añadió que todas las agencias estatales relevantes cuentan hoy con certificación 287(g), algo que considera fundamental para “un enfoque de manos a la obra” en materia migratoria. “El gobernador DeSantis se mantiene hombro con hombro con los hombres y mujeres de ICE en la misión de arrestar y deportar a criminales ilegales”, subrayó.

“No vamos a permitir que estos depredadores vivan libremente en nuestras comunidades”

Por su parte, el comisionado de FDLE, Mark Glass, presentó algunos de los casos más graves identificados durante la operación. “Estos individuos son pura maldad. Violadores de niños, agresores reincidentes, delincuentes que han sido arrestados hasta 19 veces desde que llegaron al país”, sentenció.

Glass mencionó ejemplos específicos, como Orlando Rodríguez-García, acusado de agresiones sexuales a un menor de ocho años y a otro de 11; Ariel Valdez, condenado por abusar de un niño de cinco años; y un tercer individuo identificado como José, con historial de conducta lasciva y 19 arrestos previos en EEUU.

“Este es un estado de ley y orden. Si vienes a Florida a victimizar a nuestros niños, te vamos a expulsar. Acabarás en Alligator Alcatraz hasta ser deportado”, advirtió Glass.

También agradeció el trabajo conjunto de agentes estatales y federales en los más de 200 arrestos realizados en 10 días, destacando que todas las regiones de FDLE participaron en el operativo.

Criminales arrestados durante la operación

• Frank Rene Gacitaborges, 51 años, Cuba. Condenado por abuso lascivo de un menor de 12 años en Miami.

• Victor Julio Silva Díaz, 26 años, Venezuela. Condenado por abuso sexual agravado contra un menor de 13 años.

• Andrii Kurbatov, 45 años, Ucrania. Condenado por posesión de pornografía infantil y material sexual de menores.

• Sergio Velázquez Carnero, 63 años, Cuba. Antecedentes por agresión lasciva, contribución a la delincuencia de un menor y múltiples violaciones al registro de ofensores sexuales.

• Saturnino Durán, 69 años, Cuba. Condenado por conducta lasciva con un menor.

• Vladimir García, 48 años, Cuba. Condenas por robo, posesión de narcóticos, cannabis, cocaína y abuso lascivo a un menor.

• Aniel Chávez Cera, 30 años, Cuba. Condenado por posesión de marihuana, robo, posesión de narcóticos y tentativa de asesinato premeditado con arma mortal.

Récord de deportaciones y autodeportaciones

La operación ocurre en un contexto en el que el país registra cifras históricas de salidas de inmigrantes indocumentados. Según datos de finales de octubre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 2 millones de inmigrantes ilegales han abandonado el país en 2025, incluyendo 1,6 millones que se han autodeportado voluntariamente y 527.000 deportaciones formales.

La subsecretaria Tricia McLaughlin declaró el 27 de octubre que “la Administración Trump está en camino de batir récords históricos y deportar a casi 600.000 inmigrantes indocumentados para finales del primer año de mandato del presidente Donald Trump”. Agregó que más de 2 millones han salido del país, combinando autodeportaciones y expulsiones realizadas por ICE.

“El gobierno ofrece $1,000 y un vuelo gratis para quienes se autodeporten”

El comisionado Glass recordó que el gobierno federal promueve un programa de salida voluntaria mediante la aplicación CBP Home. “Estados Unidos ofrece a los inmigrantes indocumentados 1.000 dólares y un vuelo gratuito para que se autodeporten ahora”, afirmó.

El funcionario animó a quienes se encuentran sin estatus legal a acogerse al programa. “Animamos a todas las personas que están aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y reservarse la oportunidad de regresar a EEUU de forma legal y legítima para vivir el sueño americano. De lo contrario, serán arrestados y deportados sin posibilidad de regresar”, advirtió.

