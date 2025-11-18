martes 18  de  noviembre 2025
Asaltan residencia del rapero Tekashi 6ix9ine en Florida y retienen a su madre

Cuatro hombres armados y enmascarados irrumpieron en la vivienda de Tekashi en Palm Beach, mientras el artista realizaba una transmisión en vivo en otro lugar

El rapero estadounidense 6ix9ine, también conocido como Tekashi.

AFP/Marco Bertorello
Por Daniel Castropé

MIAMI. - Cuatro individuos armados y enmascarados asaltaron la residencia del controvertido rapero Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, la noche del domingo en Palm Beach, Florida, donde retuvieron a su madre de 60 años mientras saqueaban la propiedad en busca de dinero y otros objetos de valor.

El artista no se encontraba en el domicilio, ya que en ese preciso momento realizaba una transmisión en vivo por internet con el creador de contenido Jack Doherty, según confirmó el propio Hernández.

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach anunció que investiga los hechos para identificar y capturar a los responsables, quienes huyeron antes de la llegada de las autoridades.

Noche de terror

El asalto se produjo cerca de las 10 de la noche, cuando los delincuentes forzaron la entrada de la vivienda.

Una vez dentro, sometieron a la madre del rapero, Natividad Pérez-Hernández, a quien mantuvieron retenida a punta de pistola en el exterior de la casa mientras tres de los cómplices registraban el interior.

Los asaltantes exigieron dinero en efectivo y las llaves de los vehículos del artista. Aunque la madre de 6ix9ine no sufrió heridas físicas, el impacto emocional del suceso fue considerable.

Los sospechosos lograron escapar en un vehículo minutos antes de que los agentes policiales llegaran a la escena.

Embed

Investigación en curso

Tras recibir la alerta, la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach se desplazó al lugar y desplegó una unidad canina para rastrear a los asaltantes, pero no lograron localizarlos.

La autoridad confirmó que la investigación se mantiene activa y, hasta el momento, no se habían realizado arrestos relacionados con el caso.

Los investigadores se encontraban revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir la planificación del robo y las posibles rutas de escape utilizadas por los delincuentes.

Historial de polémicas

Este violento episodio se suma a una larga lista de controversias y problemas legales que han marcado la carrera de Tekashi 6ix9ine.

El rapero enfrenta actualmente posibles cargos por violar los términos de su libertad condicional, con una sentencia que podría enviarlo a prisión.

Desde su liberación en 2020, el artista ha sido arrestado en múltiples ocasiones por diversos delitos.

Su historial incluye una condena por asociación delictiva relacionada con la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, aunque su sentencia fue reducida tras colaborar con las autoridades.

