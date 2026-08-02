Acuerdo podría evitar juicio a modelo de OnlyFans acusada de presuntamente haber matado a su novio

MIAMI.- Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans señalada por apuñalar mortalmente a su novio en un apartamento de Miami, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía cuando faltaban pocas semanas para enfrentar un juicio por asesinato en segundo grado.

Los abogados de Clenney confirmaron la negociación, pero evitaron revelar el cargo que aceptaría su representada o la posible condena contemplada. Los términos serán presentados el 10 de agosto durante una audiencia ante la jueza de circuito de Miami-Dade Andrea Ricker Wolfson.

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El convenio todavía necesita la aprobación del tribunal. Mientras no quede incorporado al expediente, la mujer continúa enfrentando la imputación original por el fallecimiento de Christian Obumseli, de 27 años.

Clenney, quien tiene 30 años, permanece bajo custodia desde agosto de 2022. Su proceso debía avanzar hacia la selección del jurado después de varios aplazamientos, pero el entendimiento con los fiscales podría evitar esa instancia.

Obumseli murió el 3 de abril de 2022 tras recibir una herida de cuchillo en el pecho dentro de la vivienda que compartía con la creadora de contenido en el vecindario de Edgewater.

La detenida reconoció ante los investigadores que provocó la lesión durante una discusión, aunque sostuvo que actuó en defensa propia. Sus abogados argumentaron que el joven la había atacado y que ella lanzó el arma blanca desde una distancia aproximada de 10 pies.

La parte acusadora cuestionó esa versión a partir de las conclusiones del médico forense. Según las evidencias presentadas, la trayectoria descendente de la herida no sería compatible con el lanzamiento descrito por Clenney.

Los agentes tampoco encontraron lesiones visibles en su cuerpo después del altercado, de acuerdo con la información divulgada sobre el expediente.

La defensa ha mantenido que su clienta era víctima de violencia doméstica. La familia de Obumseli rechaza esa afirmación y sostiene que era él quien sufría agresiones dentro de una relación marcada por enfrentamientos frecuentes.

Entre las pruebas recopiladas figura un video grabado en el ascensor del edificio donde vivía la pareja. En las imágenes se observa a Clenney golpeando a su novio semanas antes del episodio mortal.

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, describió anteriormente la relación como “tempestuosa” y presentó la grabación como parte de las evidencias sobre el comportamiento de la procesada.

Clenney fue arrestada cuatro meses después en Hawái, donde se encontraba en un centro de rehabilitación. Posteriormente fue trasladada a Florida y recluida sin derecho a fianza.

La influencer se había declarado inocente del cargo de asesinato en segundo grado y afirmó que reaccionó para protegerse. La confirmación del pacto representa un cambio decisivo en un proceso judicial que durante cuatro años estuvo marcado por disputas sobre las pruebas, solicitudes de los abogados y sucesivos retrasos.

La audiencia del 10 de agosto permitirá conocer la imputación que aceptaría Clenney, la pena propuesta y si el tiempo que ha permanecido detenida será computado como parte de una eventual sentencia.