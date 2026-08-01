sábado 1  de  agosto 2026
BÉISBOL

Otto López busca un lugar en la historia de los Marlins

El dominicano lucha por el título de bateo mientras sus hits y velocidad ayudan a los Marlins de Miami a mantener la esperanza en los playoffs

El infielder dominicano Otto López, de los Marlins de Miami, celebra tras conectar un jonrón.

El infielder dominicano Otto López, de los Marlins de Miami, celebra tras conectar un jonrón.

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

El dominicano Otto López tiene en sus manos la oportunidad de convertirse en el cuarto jugador en la historia de los Marlins en ganar un título de bateo. Pero él prefiere mantener los pies sobre la tierra.

“No diría que sueño con algo. Pienso más en batallar cada día, producir para el equipo y eso es en lo que estoy enfocado ahora mismo. Si se da al final, sería algo bastante significativo para mi carrera", dijo López a DIARIO LAS AMÉRICAS al ser consultado sobre la posibilidad de terminar la temporada como líder de bateo de la Liga Nacional.

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Su promedio de .328 tras 102 juegos de la temporada regular invita a pensar que se puede unir a Hanley Ramírez (.342 en 2009), Dee Strange-Gordon (.333 en 2015) y Luis Arráez (.354 en 2023) como los Marlins que han logrado conquistar la corona de bateo.

La batalla por el título

Precisamente, Arráez aparece como uno de sus principales rivales en la carrera por el campeonato de bateo, ahora vistiendo el uniforme de los Gigantes de San Francisco, al promediar antes del juego del miércoles 29 de julio para .325. La lucha promete extenderse hasta las últimas jornadas de la campaña.

López atribuye su rendimiento a un aspecto que considera más importante que cualquier ajuste mecánico. "Han sido varios ajustes, pero más mentales. La preparación para mí significa muchísimo. Prepararme el día anterior, enfocarme en mi rutina y creer en lo que va a funcionar", explicó.

El infielder también rechazó la idea de que su explosión ofensiva sea producto de un cambio radical.

"No he tratado de cambiar mucho. Los años anteriores fueron buenos para ser un primerizo. He tomado las cosas que aprendí en esos momentos y las he mejorado este año", señaló.

Otto López, de los Marlins de Miami, celebra luego de conectar un doble ante los Mets de Nueva York, el 23 de mayo de 2026.

Otto López, de los Marlins de Miami, celebra luego de conectar un doble ante los Mets de Nueva York, el 23 de mayo de 2026.

Esos ajustes de los que habla, tras una temporada floja el año pasado, le permiten ahora liderar las Grandes Ligas en hits (136), dobles (27) y promedio de bateo (.328).

“He visto un gran progreso en (López)”, dijo el mánager de los Marlins, Clayton McCullough. “Como jugador, este año ha manejado mejor sus turnos al bate al principio del conteo. Ha manejado mucho mejor los lanzamientos sinker este año, lo cual fue un gran enfoque en 2026. Ha conectado hits por todas partes y Otto todavía tiene margen de mejora como jugador”.

La campaña de 2026 ha estado llena de momentos inolvidables para López. Además de su rendimiento ofensivo, recibió su primera invitación al Juego de Estrellas, una experiencia que describe como el cumplimiento de un sueño.

"Fue algo que anhelaba durante toda mi carrera. Cumplirlo fue un sueño hecho realidad. Ver tantas estrellas juntas fue fenomenal", recordó.

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