Marlins recuperan a una pieza importante de sus jardines

Owen Caissie, de los Marlins de Miami, recorre las bases tras conectar un jonrón contra los Rockies de Colorado durante la novena entrada en el loanDepot Park, el 29 de marzo de 2026 en Miami, Florida.

Los Marlins de Miami recibieron con los brazos abiertos a uno de sus grandes baluartes de los jardines antes del juego de este sábado, luego de que el canadiense Owen Caissie fuera activado de la lista de lesionados, donde se encontraba desde el pasado 9 de julio por un problema en la pantorrilla derecha.

Caissie disputó tres encuentros de rehabilitación con la sucursal Triple A Jacksonville, incluyendo el choque del viernes, en el que registró dos boletos y tres ponches como bateador designado.

El patrullero había sacudido jonrones en cada uno de sus primeros dos desafíos de rehabilitación. Ambos bambinazos fueron hacia la banda contraria.

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La promesa, de 24 años de edad, sintió rigidez en la pantorrilla por primera vez el 7 de julio, pero disputó el choque de los peces al día siguiente, aunque tuvo que abandonarlo y eventualmente fue inscrito en la lista de marginados.

"Se ha sentido muy bien" aseguró el mánager Clayton McCullough, en declaraciones recogidas por MLB.com. "Necesitábamos un par de cosas. Primero, saber cómo respondería la pantorrilla con exposiciones extendidas, tanto corriendo como jugando a la defensiva. Y la otra parte era darle algunas apariciones al plato. Si bien pudo obtener algunas en escenarios en vivo, pero estar en un juego e intentar recuperar un poco de su 'timing' antes de reincorporarse, sentimos que era importante. Así que extendimos esa rehabilitación a tres juegos para tratar de satisfacer ambas cosas. Marcamos todas las casillas que queríamos y estamos emocionados porque esté de vuelta con nosotros", añadió.

Producción clave

El canadiense fue adquirido por los Marlins en el cambio que envió al lanzador dominicano Edward Cabrera a los Cachorros de Chicago. Caissie había registrado una línea ofensiva de .239/.297/.459, con 12 cuadrangulares y 50 carreras impulsadas. Antes de la lesión, el joven guardabosques marcó un OPS de .861 desde el 1 de mayo.

Durante su ausencia, Heriberto Hernández y Griffin Conine han sido los encargados de cubrir los jardines de las esquinas para Miami. Hernández estaba igualado con Kyle Stowers como los máximos jonroneros del equipo con 16, mientras que Conine contribuyó dos batazos ganadores en una barrida ante los Filis de Filadelfia temprano en la semana.