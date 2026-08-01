sábado 1  de  agosto 2026
BÉISBOL

Marlins recuperan a una pieza importante de sus jardines

Owen Caissie, quien estaba en la lista de lesionados desde el pasado 9 de julio, fue activado previo al juego del sábado por parte de los Marlins de Miami

Owen Caissie, de los Marlins de Miami, recorre las bases tras conectar un jonrón contra los Rockies de Colorado durante la novena entrada en el loanDepot Park, el 29 de marzo de 2026 en Miami, Florida.

Owen Caissie, de los Marlins de Miami, recorre las bases tras conectar un jonrón contra los Rockies de Colorado durante la novena entrada en el loanDepot Park, el 29 de marzo de 2026 en Miami, Florida.

Rich Storry / Getty Images / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Marlins de Miami recibieron con los brazos abiertos a uno de sus grandes baluartes de los jardines antes del juego de este sábado, luego de que el canadiense Owen Caissie fuera activado de la lista de lesionados, donde se encontraba desde el pasado 9 de julio por un problema en la pantorrilla derecha.

Caissie disputó tres encuentros de rehabilitación con la sucursal Triple A Jacksonville, incluyendo el choque del viernes, en el que registró dos boletos y tres ponches como bateador designado.

Lee además
Campaña de los Marlins de Miami por Venezuela 
Béisbol

Marlins lanzan campaña para ayudar a Venezuela durante la serie ante Seattle
Rintaro Sasaki se puso el uniforme de los Marlins de Miami durante su presentación 
Béisbol

Rintaro Sasaki apuesta por la MLB y firma con los Marlins

El patrullero había sacudido jonrones en cada uno de sus primeros dos desafíos de rehabilitación. Ambos bambinazos fueron hacia la banda contraria.

La promesa, de 24 años de edad, sintió rigidez en la pantorrilla por primera vez el 7 de julio, pero disputó el choque de los peces al día siguiente, aunque tuvo que abandonarlo y eventualmente fue inscrito en la lista de marginados.

"Se ha sentido muy bien" aseguró el mánager Clayton McCullough, en declaraciones recogidas por MLB.com. "Necesitábamos un par de cosas. Primero, saber cómo respondería la pantorrilla con exposiciones extendidas, tanto corriendo como jugando a la defensiva. Y la otra parte era darle algunas apariciones al plato. Si bien pudo obtener algunas en escenarios en vivo, pero estar en un juego e intentar recuperar un poco de su 'timing' antes de reincorporarse, sentimos que era importante. Así que extendimos esa rehabilitación a tres juegos para tratar de satisfacer ambas cosas. Marcamos todas las casillas que queríamos y estamos emocionados porque esté de vuelta con nosotros", añadió.

Producción clave

El canadiense fue adquirido por los Marlins en el cambio que envió al lanzador dominicano Edward Cabrera a los Cachorros de Chicago. Caissie había registrado una línea ofensiva de .239/.297/.459, con 12 cuadrangulares y 50 carreras impulsadas. Antes de la lesión, el joven guardabosques marcó un OPS de .861 desde el 1 de mayo.

Durante su ausencia, Heriberto Hernández y Griffin Conine han sido los encargados de cubrir los jardines de las esquinas para Miami. Hernández estaba igualado con Kyle Stowers como los máximos jonroneros del equipo con 16, mientras que Conine contribuyó dos batazos ganadores en una barrida ante los Filis de Filadelfia temprano en la semana.

Temas
Te puede interesar

Los Marlins cambian de rumbo y escucharán ofertas por cuatro de sus jóvenes figuras

Estos jugadores de los Marlins podrían estar en el mercado rumbo a la fecha límite de cambios

Otto López busca un lugar en la historia de los Marlins

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Area de chorros de agua en Bucky Dent Park. 
ABRE SUS PUERTAS

Hialeah reinaugura parque acuático Bucky Dent tras siete años cerrado

Vista de las decenas de miles de personas que llegaron a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.
ESTAMPIDA

Miles de migrantes regresan a Marruecos tras la entrada masiva a España

Personas caminan por una calle este jueves en La Habana, Cuba.
CUBA

Cubanos opinan cómo sería el día después de la caída del castrismo

EEUU promovió la reunión entre el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (izq.), y la opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas, el 18 de junio de 2026.
VENEZUELA

En medio de hermetismo e incertidumbre inicia diálogo entre chavismo y oposición impulsado por EEUU

Angie Nixon, representante estatal en Tallahassee, aspira a ser senadora federal. 
ELECCIONES 2026

Angie Nixon lleva batalla política de Tallahassee a la carrera por el Senado de EEUU

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 
Política

Trump comparte nuevamente en su red social un mapa de Venezuela como el estado 51 de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un agente de ICE dirige a los pasajeros mientras otros agentes de ICE y miembros de la TSA revisan las identificaciones en el mostrador de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 28 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia.
MIGRACIÓN

EEUU anuncia pago de fianzas de hasta 20.000 dólares para visas de turismo y negocios de 50 países

Personas caminan por una calle este jueves en La Habana, Cuba.
CUBA

Cubanos opinan cómo sería el día después de la caída del castrismo

EEUU promovió la reunión entre el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (izq.), y la opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas, el 18 de junio de 2026.
VENEZUELA

En medio de hermetismo e incertidumbre inicia diálogo entre chavismo y oposición impulsado por EEUU

Vista de las decenas de miles de personas que llegaron a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.
ESTAMPIDA

Miles de migrantes regresan a Marruecos tras la entrada masiva a España