Candidata a Concejo de Doral: "Querían ponerme obstáculos para que no me postulara"

Sus propuestas, según dijo, se centran en combatir la corrupción, mejorar la seguridad pública y abordar el problema del tráfico vehicular, con el fin de tener un “Doral más inclusivo” y con un desarrollo más equilibrado.

La candidata criticó lo que denomina “la falta de transparencia y la compra de votos”, tras apuntar su dedo contra “un sistema político que -en su opinión- prioriza los intereses de grupos poderosos en detrimento de los residentes”.

En ese contexto, la candidata reveló que una demanda interpuesta en contra de su campaña por el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Doral, Emmanuel ‘Manny’ Sarmiento, por supuestamente no tener más de dos años viviendo en Doral, fue desestimada por un juez.

"He vivido en Doral por más de dos años, pero llevamos más de 17 años con negocios aquí. La corrupción lo arruina todo”, aseguró, a lo que sumó que la querella judicial pretendía “ponerme obstáculos en el camino para que yo me intimidara o dejara de postularme en estas elecciones”.

También dijo creer que, como gobierno, “tenemos que darles mejores herramientas a los policías y pagarles mejor”. Asimismo, se pronunció en contra de la propuesta de construir una nueva planta de basuras en Doral, bajo la tesis de que "sería catastrófico para nuestra ciudad y nuestros ciudadanos."

"No soy política, soy una servidora pública", remarcó. "Conmigo siempre van a tener accesibilidad, porque voy a estar siempre en mi restaurante o en el Concejo, debatiendo a favor de los residentes", subrayó.

-Según nos cuentan sus asesores de campaña, hay un fallo judicial que la favorece para estar en la boleta electoral de noviembre. Cuéntenos sobre eso.

No es que me favorezca, es lo justo. Lo justo es que cualquier ciudadano que viva en Doral, como lo establece la Corte Suprema de los Estados Unidos, tiene el derecho de postularse en la política de su ciudad. Yo tenía intenciones de mudarme a Doral en 2020, compré una casa y la puse bajo contrato. Cierro la compra antes del tiempo de calificación. Estos datos no los tenían los otros candidatos y si los tenían, no les importaban. Su intención era ponerme obstáculos en el camino para que yo me intimidara o dejara de postularme en estas elecciones.

- ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Doral?

Llevamos más de 17 años con negocios en Doral, y hace más de dos años que vivo aquí.

- ¿Hubiera sido un problema irremediable la demanda para su campaña política?

Por supuesto que hubiera sido un problema. Si los otros candidatos se hubieran salido con la suya, hubiesen fallado en mi contra y hubiera sido vergonzoso tener que dar pasos atrás después de haber tomado la decisión de postularme. Este es un fallo sumamente importante, no solo para mí, sino para las personas que quiero representar, porque lo hago como servidora pública. Sé lo importante que es la política en nuestras vidas, pero no quiero ser una política de carrera. Me he involucrado en la política por el tema del socialismo y su impacto en la dinámica nacional. Es un problema muy serio, pero también hay que entender que el oportunismo político existe tanto en la izquierda como en la derecha.

-Previo a esta entrevista nos hablaba sobre la imagen de los políticos de nuestros países que se quiere importar al sur de la Florida. ¿Cuál es su opinión al respecto?

No creo que el problema sea solo del sur de la Florida. A nivel nacional, hemos visto cómo la política está perdiendo moralmente. Antes, los políticos entraban a la política después de tener éxito en otras áreas, como la medicina, la abogacía, los negocios. Hoy vemos jóvenes que entran a la política desde muy pequeños, aprenden el sistema y luego se quieren instalar en posiciones políticas para aprovecharse económicamente.

-En otro orden de ideas, ¿cuál es, a su juicio, el problema más grave que tendría que contrarrestar primero si llega al Concejo de Doral?

La corrupción. Esto arruina todo y eleva el costo de la vida. Los grupos con más recursos compran votos para beneficiar proyectos que luego los residentes no pueden costear.

-Un tema de gran importancia para los residentes de Doral es el tráfico vehicular. ¿Qué propone para brindar algún alivio a los conductores de esta ciudad?

Es un problema inevitable, pero podemos aprobar proyectos que sean más inclusivos, que permitan trabajar, vivir y comercializar en una misma zona, como en Europa. Necesitamos desarrollar centros comerciales donde las personas puedan vivir, trabajar y disfrutar sin tener que desplazarse demasiado.

-La planta de basuras involucra una polémica que lleva más de una década. ¿Qué le parece la propuesta de construir un nuevo centro de desechos en Doral?

Sería catastrófico para nuestra ciudad y nuestros ciudadanos. Lo más prudente sería retirar a Doral del proyecto y buscar un lugar más apropiado. Todos tenemos que llegar a un consenso sobre la mejor resolución para este problema.

- ¿Qué se puede hacer para reforzar la seguridad pública en Doral?

Debemos tener más presencia policial, darles mejores herramientas y pagarles mejor. Nuestros policías están con uniformes viejos y muchas veces no tienen ni siquiera un segundo uniforme. Es inconcebible que en los Estados Unidos haya escasez de recursos para la policía. Necesitamos resultados contundentes y reales para que la policía tenga las herramientas que necesita para combatir el crimen.

- ¿Qué mensaje le daría a los residentes de Doral?

Les ofrezco una oportunidad. Soy una pequeña empresaria con 40 años de experiencia, con mucho trabajo, honestidad y perseverancia. No soy política, soy una servidora pública. Busco una representación real que se preocupe por los intereses de los residentes y no por los de los grupos de interés. Conmigo siempre tendrán accesibilidad. Estaré en mi restaurante o en el Concejo, debatiendo a favor de los residentes.